Ecco come appare quando installi un aggiornamento visionOS su Apple Vision Pro

Vision Pro uscirà domani e Apple ha già rilasciato un aggiornamento visionOS 1.0.2 , il che significa che ci sarà un aggiornamento day-one che i possessori di Vision Pro dovranno installare.

Scott Stein di CNET ha condiviso oggi un video che mostra come appare Vision Pro quando viene installato un aggiornamento. Mentre l’aggiornamento è in corso, sul display anteriore è presente una barra che si riempie lentamente man mano che l’aggiornamento viene installato e, al termine, viene visualizzato il logo Apple durante il riavvio.

What it looks like when you install a Vision Pro OS update – the front display gives you a progress bar pic.twitter.com/XZp8sqTkbs

— Scott Stein 👓🎲🪄 (@jetscott) February 1, 2024