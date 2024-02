Come utilizzare il tuo smart display come telecamera di sicurezza

Display intelligenti e altoparlanti intelligenti semplificano le interazioni con i dispositivi domestici intelligenti quando si utilizzano i comandi vocali. Inoltre, ti consentono di ascoltare musica, effettuare chiamate ed eseguire altre azioni. Alcuni di essi, come gli smart display Amazon Echo Show e Google Nest Hub Max, dispongono di fotocamere integrate per facilitare le videochiamate.

La webcam integrata funge anche da telecamera di sicurezza, consentendoti di accedere al feed live da altri dispositivi. A seconda del tuo smart display, puoi ruotare la fotocamera per guardarti intorno in casa. Vediamo come farlo con Google Nest Hub Max o Echo Show, a seconda del dispositivo che hai in casa. Come utilizzare Google Nest Hub Max come videocamera di sicurezza La gamma Google Nest Hub è popolare tra gli utenti dell’Assistente Google. È disponibile in due versioni: Nest Hub e Nest Hub Max. Solo quest’ultimo dispone di una telecamera di sicurezza integrata. Se disponi di Nest Hub Max, puoi utilizzare la funzione Nest Cam per accedere alla sua videocamera da remoto utilizzando l’app Google Home sul tuo iPhone o dispositivo Android e controllare cosa succede a casa. Prima di utilizzare la funzione, dovrai configurarla: Sul tuo smartphone, apri l’ app Google Home . Tocca Dispositivi nella barra in basso. Premi a lungo Nest Hub Max dal menu. Tocca l’ icona della ruota dentata nell’angolo in alto a destra. Scorri verso il basso e seleziona Nest Cam. Attiva le funzionalità di monitoraggio della casa e l’audio del monitoraggio della casa . Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo quando richiesto. Scansiona il codice QR sul tuo Nest Hub Max

Dopo la configurazione, apri il riquadro Nest Hub dall’app Google Home e tocca Visualizza Nest Cam . Vedrai un feed live dal tuo dispositivo e potrai parlare e ascoltarlo. In alternativa, di’ “Ehi Google, mostrami il soggiorno” da un altro dispositivo domestico intelligente o dal tuo telefono per ottenere un feed della fotocamera di quella posizione e la funzionalità audio bidirezionale.

Nest Cam offre una finestra di tre ore per acquisire istantanee dal dispositivo quando rileva un evento. Se desideri accedere alla registrazione continua completa anziché solo al live streaming, iscriviti a Nest Aware , che costa $ 6 al mese. Puoi salvare e condividere clip per un massimo di 30 giorni sull’app Nest, impostare zone di attività e ricevere notifiche automatiche quando il dispositivo rileva qualcosa di insolito.

Come utilizzare Amazon Echo Show come telecamera di sicurezza

Potresti essere più una persona Amazon Alexa quando si tratta di tecnologia intelligente. I dispositivi offrono molte integrazioni di casa intelligente che possono migliorare la tua configurazione. Come Google Nest Hub, non tutti i dispositivi Amazon Echo Show possono essere utilizzati come telecamera di sicurezza, quindi assicurati di avere la giusta iterazione per sfruttare Home Monitoring, la funzionalità della telecamera di sicurezza di Amazon.

Echo Show 5 (2a generazione), Echo Show 8 (2a generazione), Echo Show 10 (3a generazione) ed Echo Show 15 sono compatibili con la funzione Monitoraggio domestico. Ora che sai di avere un dispositivo compatibile, segui questi passaggi per utilizzare Amazon Echo Show come videocamera di sicurezza.

Per prima cosa devi attivare il monitoraggio della casa sul tuo dispositivo: Scorri verso il basso dalla parte superiore del display di Echo Show. Tocca Impostazioni dal menu. Seleziona Fotocamera dal menu Impostazioni. Tocca per attivare il monitoraggio domestico con il cursore. Ora che hai attivato il monitoraggio della casa, ecco come accedere al feed live dal tuo dispositivo mobile: Apri l’ app Alexa sul tuo smartphone o tablet. Seleziona Dispositivi dalla dashboard. Tocca l’Echo Show da cui desideri visualizzare il feed live.

Ora puoi accedere al tuo Amazon Echo Show come una telecamera di sicurezza, fornendo un feed live dalla telecamera di quel dispositivo. Se hai Echo Show 10, ruota la fotocamera avanti e indietro scorrendo verso sinistra e destra sullo schermo. Puoi anche utilizzare le modalità Ring , che integrano meglio più dispositivi Ring per una funzionalità più semplice.

Come Google, Amazon richiede la sottoscrizione di un abbonamento per ottenere una registrazione continua. Il piano per questi dispositivi si chiama Amazon Protect e costa $ 3,99 al mese per una cronologia video fino a 180 giorni.