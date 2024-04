Epic Games porterà Fortnite su iPad nell’UE dopo la decisione del “Gatekeeper” di iPadOS

Con Apple che presto sarà tenuta a portare sull’iPad le stesse modifiche UE apportate sull’iPhone , Epic Games ha confermato oggi che rilascerà Fortnite per ‌iPad‌ in futuro.

‌Epic Games‌ sta già lavorando per rilasciare una versione ‌iPhone‌ di Fortnite nell’UE, con il gioco che sarà disponibile nel prossimo ‌Epic Games‌ Store, un marketplace di app alternativo. La versione ‌iPhone‌ di Fortnite arriverà “presto” e una versione ‌iPad‌ seguirà “quest’anno”.

La Commissione europea ha affermato questa mattina che iPadOS, il sistema operativo progettato per funzionare su ‌iPad‌, è considerato un gatekeeper digitale ai sensi del Digital Markets Act (DMA) dell’UE. Di conseguenza, Apple ha sei mesi per conformarsi ai requisiti stabiliti dal DMA e abbiamo già visto tali requisiti implementati su ‌iPhone‌.

Today, the European Commission said that iPads will also need to comply with the Digital Markets Act 🙌

We’re moving full steam ahead to bring Fortnite and the @EpicGames Store to iPhones in the EU soon and iPads this year! 🎉 https://t.co/MHh6EGVinC

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) April 29, 2024