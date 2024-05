Rimuovi i contatti suggeriti dal menu Condividi del tuo iPhone

Quando vai a condividere qualcosa sul tuo iPhone , iOS cerca di essere utile visualizzando una riga di contatti suggeriti nella parte superiore del menu Condividi. Continua a leggere per sapere come sbarazzartene.

Ogni volta che condividi qualcosa sul tuo ‌iPhone‌ o iPad utilizzando il pulsante Condividi, iOS visualizza un menu Condividi – spesso chiamato foglio Condividi – nella parte superiore del quale c’è una riga di contatti suggeriti con cui hai interagito di recente. Scorrendo lungo questa riga vengono visualizzati più contatti e l’icona nell’angolo di ciascuna immagine del profilo indica l’app che usi spesso per comunicare con quella persona.

Questi contatti suggeriti sono utili se condividi molte cose con le stesse persone, ma potrebbero esserci momenti in cui preferiresti non vedere contatti specifici lì, ad esempio se qualcuno è un suggerimento duplicato su più app o se non Non voglio attirare l’attenzione sulle tue comunicazioni regolari con una certa persona. Qualunque sia il motivo, puoi effettivamente far sì che questi suggerimenti di condivisione vengano visualizzati meno spesso o non vengano visualizzati affatto. Ecco come.

Fai in modo che i contatti vengano visualizzati meno spesso nel menu Condividi

Tocca il pulsante Condividi (la casella con una freccia rivolta verso l’esterno) in qualsiasi app per visualizzare il foglio di condivisione. Premi a lungo sul contatto suggerito che desideri vedere meno spesso nel menu Condividi. Tocca Suggerisci meno nel menu popover.

Tieni presente che ciò non garantirà che il contatto non appaia più nel foglio di condivisione in futuro, ma se continui a ripeterlo ogni volta che viene visualizzato, iOS alla fine riceverà il messaggio.

Rimuovi tutti i contatti dal menu Condividi dell’iPhone

A meno di eliminare il proprio contatto nell’app Contatti, l’unico modo per garantire che qualcuno non continui a comparire nel tuo foglio di condivisione è disabilitare completamente la riga dei suggerimenti di contatto.

Apri l’ app Impostazioni . Scorri verso il basso e tocca Siri e Cerca . Nella sezione “Suggerimenti da Apple”, disattiva l’interruttore accanto a Mostra durante la condivisione .

