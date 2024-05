Come ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo telefono o tablet Android

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica del tuo Android cancella tutti i dati sul dispositivo ed elimina la spazzatura. Questo processo cancella tutte le tue informazioni, inclusi dati privati, messaggi e file. Ecco perché il ripristino delle impostazioni di fabbrica è fondamentale prima di vendere, riciclare o donare il tuo telefono o tablet Android. Può anche essere un ultimo tentativo di risoluzione dei problemi persistenti con il tuo dispositivo.

Come eseguire il backup dei dati prima di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul telefono

Indipendentemente dal motivo del ripristino delle impostazioni di fabbrica, esegui prima il backup dei dati, poiché l’esecuzione di un ripristino completo cancella tutto. Esistono diversi modi per farlo, ma ti consigliamo di utilizzare Google One. È facile da fare e puoi scaricare nuovamente i tuoi dati quando configuri un nuovo telefono Android. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’app Google One del Play Store.

Scarica l’ app Google One . Apri l’app e vedrai una scheda che ti informa quando è stato eseguito l’ultimo backup. Tocca Visualizza . Tocca Esegui backup adesso

Quando configuri il tuo nuovo dispositivo Android, può scaricare il backup che hai creato. Questo backup ripristina i messaggi SMS, le reti Wi-Fi salvate, lo sfondo, il layout della schermata iniziale e le app.

Disattiva la protezione dal ripristino delle impostazioni di fabbrica prima di pulire il telefono

Google ha aggiunto Factory Reset Protection (FRP) ad Android in 5.1 Lollipop, che impedisce a qualcuno di utilizzare il tuo dispositivo se viene rubato. Il FRP funziona in modo diverso nelle versioni recenti di Android, ma indipendentemente dall’età del tuo dispositivo, è buona norma accertarsi che il FRP sia disattivato perché non è possibile rimuovere il FRP da remoto dopo aver venduto un telefono. Se FRP non è disattivato correttamente, il telefono richiede il codice di accesso e le credenziali dell’account Google al riavvio. Questo è il motivo per cui è necessario un ripristino delle impostazioni di fabbrica quando si permuta il telefono.

Se sarai tu a utilizzare il dispositivo dopo il ripristino e conosci i tuoi dati di accesso, puoi saltare questo passaggio.

Apri Impostazioni . Scorri verso il basso e apri Password e account Tocca il tuo account Google . Tocca Rimuovi account . Nel popup successivo, tocca Rimuovi account . Nell’ultimo popup, tocca OK Inserisci la tua password o scansiona la tua impronta digitale come richiesto.

Dopo aver rimosso il tuo account Google, ti consigliamo di disattivare il blocco schermo. Ecco cosa devi fare

Apri Impostazioni . Scorri verso il basso e apri Sicurezza Scorri verso il basso e tocca Blocco schermo . Assicurati di toccare le parole e non l’ingranaggio accanto ad esse. Tocca Nessuno . Il dispositivo ti chiede se sei sicuro di voler eliminare il blocco schermo. Tocca Elimina .

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo Samsung

Un’interfaccia utente è diversa da quella che sperimenterai su Google Pixel e i passaggi per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo Samsung Galaxy non sono gli stessi. Gli screenshot qui inclusi provengono dalla versione beta di One UI 5, ma le istruzioni sono le stesse per le versioni software risalenti a One UI 1.0. Quindi, se hai un telefono più vecchio, puoi comunque seguire questi passaggi.

Apri Impostazioni . Scorri verso il basso e apri Gestione generale . Scorri verso il basso e apri il menu Ripristina . Tocca Ripristino dati di fabbrica . Scorri fino alla parte inferiore dello schermo e tocca Ripristina Il dispositivo si riavvia e inizia il processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo OnePlus

Come Samsung, OnePlus ha ottimizzato Android per offrire ai propri clienti funzionalità uniche e i passaggi per ripristinare le impostazioni di fabbrica di un dispositivo OnePlus sono leggermente diversi dagli altri.

Apri Impostazioni . Scorri verso il basso e apri Impostazioni aggiuntive . Apri Backup e ripristina Apri Cancella tutti i dati (ripristino delle impostazioni di fabbrica) . Tocca Cancella tutti i dati Ciò si traduce in un riavvio all’inizio del processo

Utilizza la modalità di ripristino di Android se non riesci a eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica standard

Se non riesci ad accedere all’app delle impostazioni del tuo telefono, non puoi eseguire il ripristino dei dati di fabbrica nel solito modo. La modalità di ripristino ti consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo telefono senza bisogno di app.

Spegni il telefono. Premi contemporaneamente i pulsanti di accensione e riduzione del volume finché non viene visualizzata la schermata della modalità di ripristino . Premi il pulsante di riduzione del volume finché non viene evidenziata la modalità di ripristino . Premi il pulsante di accensione per riavviare il telefono in modalità di ripristino . Premi i pulsanti di accensione e aumento del volume per aprire il menu Modalità di ripristino . Tocca i pulsanti del volume per evidenziare Cancella dati/Ripristino dati di fabbrica . Premere il pulsante di accensione per eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

