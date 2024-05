Come fare uno screenshot su Windows 11

Che tu stia cercando di aiutare i tuoi genitori a navigare nelle impostazioni del PC, acquisire statistiche da una pagina Web o salvare un post di tendenza su LinkedIn; gli screenshot possono tornare utili per svolgere il lavoro in pochissimo tempo. Il sistema operativo desktop di Microsoft, Windows 11, offre diversi modi per acquisire, caricare e annotare screenshot.

Se acquisire screenshot del desktop è una parte essenziale del tuo flusso di lavoro, continua a leggere per scoprire i modi migliori per acquisire screenshot su Windows 11. Puoi utilizzare gli strumenti integrati di Windows 11 o utilizzare app di terze parti per acquisire screenshot e sbloccare più funzionalità per un flusso di lavoro più fluido. Iniziamo innanzitutto con i metodi predefiniti.

Il modo OG per acquisire uno screenshot di Windows: utilizzare il tasto Stampa schermo (Prt Sc) È uno dei modi più semplici per acquisire screenshot su Windows 11. Cerca il tasto Stampa schermo ( Prt Sc ) sulla tastiera e premilo per acquisire lo screenshot. Il sistema salva lo screenshot negli appunti. Puoi incollarlo ( Ctrl + V ) in un’app di modifica delle immagini o inviarlo in un’app di posta elettronica e di messaggistica come WhatsApp. Se il trucco non funziona, premi i tasti Windows + Prt Sc. Lo schermo lampeggia per un secondo e viene acquisito uno screenshot. Le tue istantanee si trovano nella cartella Immagini > Schermate nel menu Esplora file. La posizione del tasto Print Screen può variare in base alla tastiera del laptop. Il tasto Prt Sc è posizionato in alto sulla nostra tastiera HP Spectre. Si trova accanto alla barra spaziatrice sui ThinkPad Lenovo. Se usi una tastiera meccanica, cercala accanto al tasto Canc. Con l’ultimo aggiornamento di Windows 11, Microsoft sta modificando il comportamento dei tasti della schermata di stampa. Ora avvia lo Strumento di cattura per acquisire screenshot a mano libera. È possibile utilizzare i passaggi seguenti per annullare la modifica.

Apri Impostazioni di Windows . Seleziona Accessibilità e apri Tastiera Disattiva l’interruttore Usa il tasto Stampa sullo schermo per aprire lo Strumento di cattura .

Come catturare una finestra attiva

Il trucco sopra cattura uno screenshot dell’intero schermo. Potrebbe essere necessario ritagliare parti non necessarie se lavori con più app contemporaneamente. Premi invece Alt + Prt Sc , acquisisci solo la finestra attiva dell’app ed escludi la barra delle applicazioni e il menu Start dall’immagine.

Come salvare i tuoi screenshot

Per impostazione predefinita, Windows salva gli screenshot negli appunti. Puoi anche premere Windows + Prt Sc per salvare gli screenshot nel formato file PNG nella cartella Immagini > Screenshot .

Utilizza l’app Strumento di cattura di Windows per un rapido screenshot del video

Se desideri catturare una parte specifica dello schermo e annotarla prima di condividerla, utilizza lo strumento di cattura. Controlliamolo in azione.

Premi Windows + Maiusc + S per avviare lo Strumento di cattura. Hai diverse opzioni tra cui scegliere in alto.

Cattura rettangolare : disegna una casella sullo schermo per acquisire le informazioni.

Cattura a forma libera : disegna qualsiasi forma sullo schermo per catturare l’immagine.

Windows Snip : il sistema seleziona la finestra attiva. Fare clic per acquisire l’intera app senza barra delle applicazioni.

Cattura schermo intero : cattura l’intero schermo. È simile al tasto Print Screen.

Funzionalità dello strumento di cattura

Lo strumento di cattura include anche diverse funzionalità utili. Esaminiamoli rapidamente.

Imposta un ritardo

Apri lo Strumento di cattura su Windows e fai clic sull’icona dell’orologio in alto per impostare un ritardo di 3 secondi, 5 secondi e 10 secondi. Fai clic su Nuovo e lo strumento di cattura verrà visualizzato dopo il tempo selezionato.

Registratore dello schermo

Oltre agli screenshot, lo Strumento di cattura ti consente anche di registrare un video su Windows 11. Seleziona l’ icona Video e fai clic su Nuovo per avviare la registrazione di un video. Seleziona lo schermo che desideri registrare e fai clic su Avvia in alto.

Aggiungi un bordo a ogni screenshot

Preferisci aggiungere un bordo a ogni screenshot? Puoi automatizzare lo stesso nello Strumento di cattura. Ecco cosa devi fare.

Apri lo Strumento di cattura e fai clic sul menu a tre punti nell’angolo in alto a destra. Fare clic su Impostazioni . Abilita l’ interruttore Aggiungi bordo a ogni screenshot . Espandi lo stesso. Seleziona il colore e lo spessore del bordo secondo le tue preferenze

Annotazione nello strumento di cattura

Quando fai uno screenshot utilizzando lo Strumento di cattura, ricevi una notifica dal sistema. Fare clic per aprire gli strumenti di modifica.

Puoi ritagliare e ruotare un’immagine e utilizzare l’evidenziatore e lo strumento penna per evidenziare dettagli specifici. Fare clic su Righello per disegnare linee rette utilizzando lo strumento penna. Una volta apportate le modifiche rilevanti, fai clic sull’icona Salva con nome in alto per salvarla sul tuo PC.

Utilizza un’app di terze parti come Snagit per acquisire uno screenshot in Windows

L’ecosistema Windows è ricco di strumenti di screenshot capaci tra cui scegliere. Snagit è un modo popolare per acquisire screenshot e registrare video come un professionista sul desktop. Puoi creare diverse preimpostazioni con scorciatoie da tastiera personalizzate ed esplorare potenti funzionalità di modifica per acquisire screenshot come un professionista.

Come salvare automaticamente gli screenshot di Windows su OneDrive

Microsoft offre 1 TB di spazio di archiviazione OneDrive agli abbonati a Microsoft 365. Puoi salvare automaticamente i file immagine degli screenshot su OneDrive e renderli subito disponibili su tutti i tuoi dispositivi.

Fai clic sull’icona OneDrive sulla barra delle applicazioni di Windows. Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto e apri Impostazioni Abilita l’ interruttore Salva screenshot che acquisisco su OneDrive Abilita l’ interruttore Salva screenshot che acquisisco su OneDrive

