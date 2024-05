MacBook Air M4 2025 di Apple: cosa aspettarsi

Apple sta lavorando per introdurre un nuovo chip in silicio Apple di quarta generazione nella gamma Mac e, mentre i primi Mac M4 arriveranno nel 2024, il MacBook Air non verrà aggiornato fino al 2025.

Questa guida evidenzia tutto ciò che sappiamo finora sul ‌MacBook Air‌ di prossima generazione.

Chip M4

I modelli ‌MacBook Air‌ da 13 pollici e 15 pollici sono stati appena aggiornati con chip M3 nel marzo 2024, quindi non sorprende che non saranno i primi dispositivi a ottenere il chip M4. Apple prevede di aspettare fino al 2025, quindi ci sarà circa un anno tra le linee di chip M3 e M4.

Le voci suggeriscono che il chip M4 si concentrerà sull’intelligenza artificiale per supportare le funzionalità AI che arriveranno con il prossimo ciclo di aggiornamenti software. La maggior parte dei discorsi sull’intelligenza artificiale riguardano iOS 18 , ma si prevede che Apple implementerà integrazioni AI su tutte le sue piattaforme. Si prevede che il chip M4 avrà un motore neurale con più core, con il motore neurale che gestirà attività di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Il chip M3 ha un motore neurale a 16 core.

Mentre Apple sta lavorando sui chip M4, M4 Pro, M4 Max e M4 Ultra, si prevede che i modelli ‌MacBook Air‌ otterranno solo il chip M4 standard. Probabilmente ci saranno almeno due varianti dell’M4, con la differenza nel numero di core GPU. Per l’attuale ‌MacBook Air‌, ad esempio, il chip M3 di base ha una GPU a 8 core, ma esiste anche un’opzione GPU a 10 core. La CPU M3 è la stessa per tutte le versioni, e dovrebbe essere così anche per l’M4.

L’M4 sarà costruito utilizzando il processo Apple a 3 nanometri, proprio come l’M3. Non ci sarà un miglioramento delle prestazioni così grande tra M3 e M4 come c’era tra M2 e M3 perché non c’è alcun cambiamento nella dimensione del nodo, ma possiamo comunque aspettarci modesti aumenti di velocità di GPU e CPU.

Progetto

Apple ha revisionato il design del ‌MacBook Air‌ nel 2022 e non ci aspettiamo che il design venga modificato con l’aggiornamento del 2025. Apple spesso attende diversi anni tra le modifiche al design e non ci sono voci secondo cui ci sarà un aspetto rinnovato.

È probabile che Apple mantenga le opzioni di dimensione da 15,3 e 13,6 pollici e possiamo aspettarci di vedere lo stesso corpo piatto in stile MacBook Pro con trackpad Force Touch e display con notch. A partire da ora, sembra che l’aggiornamento ‌MacBook Air‌ del 2025 si concentrerà sugli aggiornamenti interni.

VIA