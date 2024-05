Apple comunica i risultati del secondo trimestre del 2024: utile di 23,6 miliardi di dollari su ricavi di 90,8 miliardi di dollari

Apple ha annunciato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre fiscale del 2024, che corrisponde al primo trimestre solare dell’anno.

Per il trimestre, Apple ha registrato un fatturato di 90,8 miliardi di dollari e un utile netto trimestrale di 23,6 miliardi di dollari, o 1,53 dollari per azione diluita, rispetto ai ricavi di 94,8 miliardi di dollari e all’utile netto trimestrale di 24,1 miliardi di dollari, o 1,52 dollari per azione diluita, nel trimestre dell’anno precedente. . Apple ha stabilito un record trimestrale assoluto per i ricavi dei servizi pari a 23,9 miliardi di dollari, ma i ricavi dell’iPhone sono diminuiti di oltre 5 miliardi di dollari rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

Il margine lordo per il trimestre è stato del 46,6%, rispetto al 44,3% del trimestre di un anno fa. Il consiglio di amministrazione di Apple ha inoltre autorizzato ulteriori 110 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni e dichiarato un aumento del pagamento dei dividendi di 0,25 dollari per azione, rispetto a 0,24 dollari per azione. Il dividendo sarà pagabile il 16 maggio agli azionisti registrati al 13 maggio.

Come accade da oltre quattro anni, Apple ancora una volta non fornisce indicazioni per il trimestre in corso che termina a giugno.

