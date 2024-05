Google ha pagato ad Apple 20 miliardi di dollari nel 2022 per diventare il motore di ricerca Safari predefinito

Google ha pagato Apple 20 miliardi di dollari nel 2022 per diventare il motore di ricerca predefinito per Safari su iPhone , iPad e Mac, riferisce Bloomberg . L’informazione è stata rivelata nei documenti giudiziari forniti da Google nella sua controversia antitrust con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Il DoJ ha accusato Google di avere il monopolio sulla ricerca e, nella causa contro Google, l’accordo sul motore di ricerca con Apple è stato al centro dell’attenzione. A novembre, i documenti della causa indicavano che Google pagava il 36% delle entrate totali che guadagnava dalle ricerche condotte su Safari, e ora si scopre che equivalgono a 20 miliardi di dollari.

Google è il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple dal 2002, anche se l’accordo è stato rinegoziato più volte. Apple e Google hanno lavorato per mantenere nascosti i termini dell’accordo sul motore di ricerca durante il processo e prima, ma è risaputo che Google paga ad Apple miliardi all’anno .

Lo scorso ottobre, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha testimoniato che l’accordo tra Apple e Google ha reso impossibile la concorrenza dei motori di ricerca come Bing. Microsoft ad un certo punto voleva che Apple acquistasse Bing, ma Apple non era interessata . Microsoft ha incolpato Google, ma Eddy Cue di Apple ha affermato che Apple era preoccupata che Bing non potesse competere in “qualità e capacità”. Cue ha affermato che Apple utilizza Google come motore di ricerca predefinito dell’‌iPhone‌ perché Apple ha “sempre pensato che fosse il migliore”.

Google è il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple nella maggior parte dei paesi, ma gli utenti possono scegliere di passare a Yahoo, Bing, DuckDuckGo ed Ecosia come alternative. La modifica dei motori del browser richiede l’apertura delle impostazioni di Safari.

In Europa, il Digital Markets Act ha richiesto ad Apple di apportare modifiche al funzionamento dei browser. Gli utenti possono scegliere un browser predefinito durante la configurazione del proprio ‌iPhone‌ e ci sono più opzioni rispetto ai pochi fornitori consentiti da Apple negli Stati Uniti.

Se Google perdesse la causa antitrust contro di lei, l’accordo tra Apple e Google potrebbe essere sciolto. Le argomentazioni conclusive sono previste giovedì e venerdì, mentre la sentenza del giudice arriverà più tardi nel 2024.

