Il popolare emulatore di giochi Delta Retro in arrivo su iPad

L’emulatore di giochi Delta ha fatto scalpore su iPhone in seguito al supporto recentemente annunciato da Apple nell’App Store per gli emulatori di giochi retrò, e ora lo sviluppatore Riley Testut ha confermato che Delta è quasi pronto per il suo debutto su iPad.

In un post condiviso su Threads durante il fine settimana, Testut ha affermato che la versione per iPad è “quasi completata”, con solo le skin del controller da completare e alcune correzioni di bug da appianare.

Testut ha spiegato che Delta per iPad non era originariamente una priorità di sviluppo perché il piano era quello di limitare il lancio dell’emulatore nell’UE tramite il mercato di app alternativo AltStore PAL, che non supporta iPad.

Tuttavia, invertendo una politica vecchia di anni, Apple all’inizio di questo mese ha annunciato che avrebbe consentito l’uso di emulatori di giochi retrò sull’‌App Store‌. Delta è stato quindi reso disponibile sull’App Store come download gratuito negli Stati Uniti e in altri paesi il 17 aprile, con gli utenti che supportano lo sviluppatore tramite Patreon .

Delta è stato estremamente popolare sin dal suo debutto sull’App Store e l’emulatore è stato una presenza costante nelle classifiche principali, con gli utenti che affollano i giochi retrò originariamente apparsi su NES, SNES, N64, Nintendo DS, Game Boy e Game Ragazzo in anticipo.

Delta funziona con i controller di gioco più diffusi e supporta cheat, stati di salvataggio, backup, sincronizzazione e altro ancora. Altre caratteristiche includono un’opzione per l’avanzamento veloce, un pulsante “trattenere” per i giochi in cui è necessario tenere premuto costantemente un pulsante, supporto per Haptic Touch e box art per i giochi importati. Il gioco multiplayer locale è disponibile su iPhone e possono partecipare fino a quattro giocatori. Secondo Testut, una futura versione di Delta includerà anche il supporto a SEGA Genesis.

VIA