Come scaricare video da Facebook

Se Facebook è la tua app di social media preferita per connetterti con la famiglia e i vecchi amici, avrà salvato i ricordi dei tuoi viaggi, vacanze e incontri. Anche se scaricare i tuoi video è semplice, scaricarli da altri utenti non è così semplice. Non lasciare che la funzione di salvataggio video di Facebook ti confonda. È solo un modo per aggiungere segnalibri ai contenuti dell’app, il che significa che non puoi accedervi quando sei offline.

Puoi scaricare video su qualsiasi dispositivo, che tu abbia un telefono, un computer o un Chromebook . Questa guida ti mostra come scaricare video di Facebook dal browser web e dalle app Android e iOS.

Scarica i video caricati su Facebook sul desktop

Facebook ti consente di scaricare i video che hai caricato sulla sua piattaforma. Ecco come farlo.

1. Apri Facebook e accedi con le informazioni del tuo account.

2. Apri il tuo profilo e vai alla scheda Video .

3. Seleziona il video che desideri scaricare.

4. Fai clic sul menu a tre punti accanto al tuo nome e scegli l’ opzione Scarica video

5. In alternativa, fai clic sull’icona della matita e seleziona Scarica HD .

Scarica video di Facebook sul desktop

Scaricare i video di Facebook caricati da altri utenti è leggermente più complicato e richiede un servizio di terze parti. Non ci vogliono più di un paio di minuti per scaricare un video di Facebook.

1. Apri Facebook nel tuo browser desktop preferito.

2. Seleziona un video che desideri scaricare.

3. Fai clic sul menu con tre punti nell’angolo in alto a destra.

4. Selezionare Copia collegamento .