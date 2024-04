Mac Pro M4 2025 di Apple: cosa aspettarsi

Apple ha aggiornato l’ultima volta il Mac Pro nel giugno 2023, aggiungendo un chip M2 Ultra e completando ufficialmente la transizione dai chip Intel. Il ‌Mac Pro‌ utilizza lo stesso chip ‌M2‌ Ultra presente nel Mac Studio , portando a critiche per la sua mancanza di potenza.

Apple è ora tornata al tavolo da disegno e sta lavorando su una versione aggiornata di ‌Mac Pro‌ che uscirà il prossimo anno. Questa guida evidenzia tutto ciò che sappiamo sui progressi di ‌Mac Pro‌ di Apple.

Chip M4

Il prossimo ‌Mac Pro‌ avrà un chip della famiglia M4, poiché Apple sta lavorando per aggiornare l’intera gamma Mac alla serie M4 tra il 2024 e il 2025.

Mark Gurman di Bloomberg ritiene che Apple voglia stabilire un ciclo di aggiornamento più regolare dei chip in silicio che vedrebbe forse i chip dei Mac aggiornati su base annuale, proprio come i chip progettati per l’ iPhone .

Gurman afferma che il ‌Mac Pro‌ sarà dotato della versione di fascia alta del chip M4, nome in codice “Hidra”. Hidra è probabilmente equivalente a un chip “Ultra” in base al modo in cui Apple ha differenziato i suoi chip in passato. Il ‌Mac Pro‌ è rivolto a videografi professionisti, fotografi, designer e altri che necessitano di una potenza di elaborazione significativa, e si dice che alcuni utenti professionisti non siano soddisfatti del ‌M2‌ Ultra ‌Mac Pro‌.

Di conseguenza, Apple sta cercando di rendere l’M4 ‌Mac Pro‌ più potente.

Tutti i chip M4 saranno progettati concentrandosi sull’intelligenza artificiale, con Apple che mira a evidenziare le capacità di elaborazione AI dei chip e il modo in cui si integreranno in macOS. Apple sta aggiungendo funzionalità AI che verranno eseguite esclusivamente sul dispositivo ai prossimi aggiornamenti del sistema operativo, quindi i chip M4 dovranno avere molta potenza di calcolo.

Le voci suggeriscono che i chip M4 presenteranno un motore neurale aggiornato con più core per gestire le attività di intelligenza artificiale.

Memoria unificata

Il ‌Mac Pro‌ potrebbe supportare fino a 500 GB di memoria unificata, rispetto all’attuale massimo di 192 GB.

Ci sarà un Mac Pro M3?

Non sembra che Apple si preoccuperà di un chip M3 Ultra per ‌Mac Pro‌, con l’azienda che concentrerà invece gli sforzi sull’aggiornamento M4.

Il ‌Mac Pro‌ ha visto un importante aggiornamento del design nel 2019, con Apple che ha eliminato l’aspetto cilindrico del “bidone della spazzatura” a favore di un computer tower in alluminio più riservato. Non ci sono state modifiche al design del modello 2022 quando è stato aggiornato, e finora non abbiamo sentito nulla di modifiche al design della prossima variante M4.

Manca ancora più di un anno al lancio, quindi è possibile che Apple apporterà alcuni aggiornamenti al design, almeno internamente per supportare le modifiche al chip M4.

Si prevede che il ‌Mac Pro‌ sarà l’ultimo dei Mac di Apple a ottenere il chip M4 e le voci suggeriscono che uscirà alla fine del 2025.

