Il giro di vite sulla condivisione delle password Disney+ inizierà a giugno

Disney prevede di iniziare a reprimere la condivisione delle password Disney+ a partire da giugno, ha dichiarato il CEO di Disney Bob Iger in un’intervista alla CNBC all’inizio di questa settimana. Iger ha affermato che la Disney deve trasformare la propria attività di streaming in un’attività in crescita, e un modo per farlo è costringere le famiglie che condividono le password a registrarsi per i propri account.

“A giugno lanceremo la nostra prima vera incursione nella condivisione delle password”, ha affermato Iger. “Solo pochi paesi e pochi mercati, ma poi crescerà in modo significativo con un lancio completo a settembre.”

Iger non ha chiarito dove inizierà il blocco della condivisione delle password, ma sembra che sarà in gran parte mondiale quando arriverà settembre.

Il concorrente di Disney+, Netflix, ha posto fine alla condivisione delle password tra più famiglie nel 2023, rivelandosi un importante fattore di entrate per l’azienda. Netflix ha registrato una forte crescita degli abbonati , guadagnando 8,8 milioni di nuovi abbonati nel terzo trimestre del 2023 dopo aver represso la condivisione delle password.

Iger ha affermato di ammirare ciò che ha fatto Netflix, definendo la società il “gold standard nello streaming”.

Netflix è il gold standard nello streaming. Hanno fatto un lavoro fenomenale in molte direzioni diverse. In realtà ho una stima molto, molto alta per ciò che hanno realizzato. Se solo potessimo realizzare ciò che loro hanno realizzato, sarebbe fantastico.

Disney+ è stato lanciato nel 2019 e da allora è diventato il servizio di streaming numero due in termini di abbonati dopo Netflix. Prima del ritorno di Iger alla Disney nel 2022, Disney+ stava perdendo denaro poiché la Disney si concentrava sulla crescita degli abbonati. Disney+ vedrà il suo primo trimestre redditizio nel quarto trimestre fiscale del 2024 sotto la guida di Iger.

Il servizio di streaming Disney conta oltre 110 milioni di abbonati in tutto il mondo e ha integrato i contenuti Hulu in Disney+ per aumentare il coinvolgimento dei clienti. Disney+ ha ora un prezzo di $ 10,99 al mese per un abbonamento senza pubblicità o $ 7,99 per un abbonamento con pubblicità.

