Si dice che iPhone 16 avrà cornici ancora più sottili

Alcuni modelli di iPhone 16 presenteranno cornici più sottili grazie alla tecnologia Border Reduction Structure (BRS), riferisce The Elec .

La tecnologia BRS consente un layout più compatto ed efficiente dei circuiti sottostanti dello schermo, consentendo cornici più sottili senza compromettere le prestazioni del display o il fattore di forma complessivo del dispositivo. Ciò richiede tecniche di produzione precise e avanzate, data la complessità del posizionamento più stretto dei circuiti e la necessità di piegare alcuni cavi verso il basso sotto la cornice.

I Display Driver IC (DDI), i componenti al centro di questa sfida produttiva, controllano l’attivazione e l’illuminazione dei pixel sul pannello OLED. Per soddisfare le esigenze di Apple, LG Display sta apparentemente diversificando la sua catena di fornitura DDI, coinvolgendo Novatech da Taiwan insieme al suo fornitore esistente, LX Semicon. Questa mossa è progettata per aumentare il controllo di qualità riducendo i costi.

Non è chiaro se la tecnologia con cornice più sottile sia destinata ai modelli standard di ‌iPhone 16‌, iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max, o entrambi. Potrebbe essere più probabile che appaia singolarmente nei modelli ‌iPhone 16 Pro‌ poiché si prevede che questi dispositivi vedranno aumenti delle dimensioni del display da 6,1 a 6,3 pollici e da 6,7 ​​a 6,9 pollici, senza un aumento sostanziale delle dimensioni complessive. Vale anche la pena notare che l’anno scorso Apple ha ridotto le cornici di iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max in modo significativamente maggiore rispetto a iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus. Il mese scorso, un rapporto proveniente dalla Corea suggeriva che la tecnologia BIS sarebbe arrivata sull’intera gamma ‌iPhone 16‌.

