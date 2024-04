Il design di iPhone 16 e iPhone 16 Pro presentato da modelli fittizi

Uno dei migliori sguardi finora sul design dei modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro di Apple è emerso oggi online.

Le immagini, pubblicate su X da Sonny Dickson , mostrano quattro modelli fittizi che rappresentano ‌iPhone 16‌, ‌iPhone 16 Pro‌, ‌iPhone 16‌ Plus e ‌iPhone 16 Pro‌ Max. Questi calchi, solitamente fresati da un pezzo solido di alluminio, sono progettati per aiutare i produttori di accessori a garantire che i loro prodotti si adattino perfettamente ai dispositivi finali.

I modelli fittizi forniscono uno sguardo chiaro al nuovissimo pulsante “Cattura” su tutti e quattro i modelli, che dovrebbe controllare varie funzioni di fotografia e videografia. Le dimensioni leggermente più grandi di ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max sono evidenti anche a causa del presunto aumento delle dimensioni del display da 6,1 a 6,3 pollici e da 6,7 ​​a 6,9 pollici.

Mostrano anche il gruppo di fotocamere posteriori verticali di ‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus e il pulsante Azione. Mentre iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max hanno ottenuto il pulsante Azione lo scorso anno, iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus hanno ancora il tradizionale interruttore di disattivazione audio. La linea ‌iPhone 16‌ dovrebbe debuttare in autunno.

