Un grave terremoto a Taiwan blocca alcune linee di produzione di chip di mela

Un forte terremoto a Taiwan ha fermato alcune linee di produzione di chip TSMC, con un potenziale impatto sulla produzione di dispositivi Apple (via Bloomberg ).

Un terremoto di magnitudo 7,4 ha colpito Taiwan nelle prime ore del mattino, uccidendo almeno nove persone, ferendone centinaia e causando danni significativi alle infrastrutture, inclusa l’interruzione delle operazioni in diversi siti produttivi chiave di TSMC. Fonti che hanno familiarità con le operazioni di TSMC hanno affermato che lo stabilimento N3 dell’azienda a Tainan ha subito danni strutturali, con travi e colonne rotte, che hanno portato a un completo arresto della produzione. Le macchine EUV, essenziali per i processi produttivi inferiori a 7 nm, si sono fermate e i laboratori di ricerca e sviluppo sono stati soggetti a danni significativi, come pareti incrinate. Un altro stabilimento di Hsinchu ha riportato la rottura di condutture e danni estesi ai wafer, che hanno reso necessaria l’interruzione della produzione.

Alcuni dei chip di fascia alta di TSMC, come l’ A17 Pro da 3 nm nell’iPhone 15 Pro e ‌iPhone 15 Pro‌ Max, richiedono operazioni 24 ore su 24 e un ambiente di vuoto stabile per diverse settimane. Di conseguenza, è probabile che alcuni chip di fascia alta già in produzione siano stati rovinati anche se non sono stati danneggiati direttamente.

Tutti i processori in silicio personalizzati nei dispositivi Apple sono forniti da TSMC. Pertanto, gli effetti immediati del terremoto sulle strutture di TSMC hanno sollevato preoccupazioni su potenziali ritardi nella catena di fornitura dei prodotti Apple. Il produttore di chip ha intrapreso azioni immediate per valutare il danno e avviare procedure di ripristino, con alcune linee di produzione che dovrebbero riprendere a funzionare oggi, ma la portata complessiva dell’impatto sulla catena di fornitura di Apple rimane incerta.

Storicamente TSMC ha posto una forte enfasi sulla preparazione alle catastrofi, in particolare dopo il grave terremoto del 1999. Da allora, l’azienda ha implementato rigorose misure di gestione sismica progettate per mitigare i rischi posti dai terremoti, comprese le ispezioni post-terremoto, l’installazione di smorzatori e ammortizzatori. e l’integrazione delle tecnologie di riduzione delle vibrazioni delle apparecchiature.

Apple è nel bel mezzo dell’incremento della produzione per i suoi prossimi rilasci di prodotti, quindi interruzioni significative nella fornitura di chip prodotti da TSMC potrebbero potenzialmente ritardare il lancio dei prodotti o limitarne la disponibilità. Detto questo, Apple è nota per le sue solide strategie di gestione della catena di fornitura, che probabilmente aiuteranno a mitigare gli effetti immediati del terremoto sulle tempistiche e sulla disponibilità dei prodotti dell’azienda.

