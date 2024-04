Apple licenzia oltre 600 dipendenti dopo aver annullato il progetto automobilistico

Apple questa settimana ha presentato un avviso obbligatorio allo stato della California, confermando i piani di licenziamento permanente di oltre 600 dipendenti. Secondo la legge della California, i datori di lavoro devono dare ai dipendenti e ai rappresentanti statali un preavviso di 60 giorni prima di un evento di licenziamento di massa.

I dipendenti elencati si trovano in diversi edifici occupati da Apple intorno a Santa Clara, in California, vicino al quartier generale di Apple a Cupertino. Si diceva che in passato molte di queste località fossero associate allo sviluppo di Apple Car, quindi è probabile che questi licenziamenti siano legati alla decisione di Apple di interrompere il lavoro sul progetto dell’auto .

Apple ha ufficialmente concluso lo sviluppo della Apple Car a marzo. A circa 2.000 dipendenti che lavoravano sulla Apple Car fu detto che il progetto era in fase di conclusione in quel momento, e Apple iniziò il processo di trasferimento di alcuni di loro a lavorare sull’intelligenza artificiale sotto John Giannandrea e in altri dipartimenti rilevanti.

Ad altri dipendenti sono stati concessi 90 giorni per candidarsi per posizioni aperte all’interno dell’azienda, ma Apple ha assunto ingegneri hardware e progettisti di automobili mentre lavoravano sull’Apple Car e questi dipendenti potrebbero non avere competenze applicabili ad altri progetti.

