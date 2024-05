Come far sembrare il tuo telefono Android come un iPhone

Puoi far sembrare il tuo dispositivo Android un iPhone?

Dato che puoi personalizzare un dispositivo Android quanto vuoi, puoi farlo sembrare un iPhone con alcune modifiche. L’utilizzo di una sostituzione della schermata iniziale di terze parti, di pacchetti di icone e di temi personalizzati dal Google Play Store ti aiuta a raggiungere questo obiettivo. Non puoi installare iOS, quindi questa è la soluzione migliore per darti l’aspetto di un iPhone. Apple non ridistribuisce il suo software ad altri produttori, come fa Google con Android. Il software di Apple è progettato solo per i suoi prodotti in un ecosistema chiuso, mentre Android fornisce software open source.

Ad esempio, la sostituzione della schermata iniziale dell’iPhone può modificare l’aspetto del tuo telefono Android ma non il suo funzionamento. L’icona del tuo browser web potrebbe passare a Safari, ma ciò non significa che il browser Apple sia installato sul tuo telefono. Ha cambiato solo l’icona e il nome nel launcher. Il browser predefinito si apre ancora quando tocchi l’icona.

Alcune app potrebbero richiedere un pagamento o una donazione per rimuovere annunci pubblicitari o accedere a contenuti premium. Inoltre, i launcher sono limitati alla schermata iniziale e alle schermate di blocco e non influiscono su nient’altro. Le impostazioni e i menu del file manager rimangono gli stessi. Per cambiare completamente l’aspetto del tuo dispositivo Android, scarica un tema. Utilizza i seguenti suggerimenti per rinnovare il tuo telefono iPhone.

I launcher ti consentono di personalizzare la galleria delle app e le schermate Home del tuo telefono. Puoi modificare le icone, aggiungere widget e riorganizzare il layout. La maggior parte dei launcher dispone di impostazioni di personalizzazione della schermata di blocco, Centro di controllo e Isola dinamica. Non è necessario scaricare un’app separata. Nova e Apex Launcher Pro sono tra i migliori launcher Android sul mercato.

Rendere il launcher di terze parti l’app predefinita della schermata iniziale garantisce che funzioni correttamente. Se rifiuti, il telefono ti chiederà di scegliere la schermata iniziale principale o di ripristinare le impostazioni predefinite.

La maggior parte dei launcher di terze parti richiedono l’accesso ad autorizzazioni specifiche del dispositivo prima di poterli utilizzare. Dopo aver concesso le autorizzazioni appropriate all’app, puoi accettare eventuali termini e accordi sui servizi che potrebbero apparire. Queste app aprono automaticamente la pagina dell’app home predefinita , consentendoti di selezionarle come app di sostituzione della schermata home principale.

Scarica temi e pacchetti di icone per personalizzare la tua esperienza

I temi sono stili o design che trasformano l’interfaccia utente (UI) del telefono, incluse icone, sfondi e menu. La trasformazione potrebbe non essere evidente se il telefono è in modalità oscura, quindi potrebbe essere necessario disattivarla. I launcher personalizzati ti consentono di interagire con le app sulla tua casa e sulle schermate di blocco pur avendo temi integrati. Ti consentono di configurare le transizioni di pagina, il layout e le impostazioni rapide. Puoi anche aggiungere widget per personalizzare lo schermo con nuove funzionalità o elementi unici.

Se non desideri rivedere completamente la schermata iniziale o l’interfaccia utente, considera l’utilizzo di un pacchetto di icone. Questi pacchetti semplificano la modifica dello stile, della forma e del colore delle tue icone. Per chi possiede gli ultimi telefoni Samsung , scarica e modifica le icone delle app dall’app Galaxy Themes. Altri dispositivi potrebbero richiedere app a tema integrate o Google Play Store per scaricare pacchetti di icone , temi e sfondi.

Installa app simili per iOS per offrire funzionalità simili

L’ecosistema chiuso di Apple rende impossibile installare app iOS senza fare i salti mortali. Sebbene molti siti Web affermino di avere app iOS ufficiali da scaricare, non consigliamo di installarle poiché spesso contengono malware che possono danneggiare il tuo dispositivo. Per un’alternativa sicura, prova le alternative alle app Apple, che troverai nell’App Store.

AirMessage può funzionare in un attimo per offrire un’esperienza iMessage limitata. Ha la maggior parte delle funzionalità di iMessage ma non è un clone diretto uno a uno. Per quanto riguarda le app di utilità, dozzine di calcolatrici e orologi sul Play Store emulano le loro controparti iOS. Apple Music è disponibile anche sul Play Store, così puoi accedere alla tua libreria di brani e album. Come per tutte le cose Apple, avrai bisogno di un ID Apple.

Ottieni un’app per la schermata di blocco per replicare quell’aspetto iconico

Con l’aggiornamento iOS 16 di Apple sono arrivate funzionalità che hanno dato filo da torcere ad Android 13 . Uno di questi sono i widget della schermata di blocco. Puoi aggiungere widget alla schermata di blocco su iOS. Ciò consente un accesso e un controllo più rapidi e non era una funzionalità su Android 13. Le app Google erano disponibili come widget della schermata di blocco dell’iPhone nonostante non fossero disponibili su Android. Questo è un raro esempio di iOS che supera le opzioni di personalizzazione di Android. Android 14 ha provato a risolvere questo problema fornendo ai dispositivi dotati dell’aggiornamento una personalizzazione limitata dei widget della schermata di blocco.

Scarica un’app per la schermata di blocco dal Play Store per ottenere i widget sulla schermata di blocco del tuo Android. A seconda dell’app scaricata, potresti essere in grado di modificare la password o lo stile della sequenza, il formato di data e ora, la dimensione del testo, il suono del blocco e altro per assomigliare alle funzionalità di un iPhone.

Utilizza il Centro di Controllo e le app touch assistive

Per impostazione predefinita, i telefoni Android dispongono di un pannello Impostazioni rapide per visualizzare le notifiche delle app e altri dettagli. Puoi accedere a questa funzione scorrendo verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Non puoi sostituirlo con un’app Control Center, ma puoi configurarlo con funzionalità simili. Ad esempio, alcune app ti consentono di scorrere dall’angolo inferiore, sinistro, destro o superiore destro dello schermo. Alcune app dei Centri di controllo possono includere il pulsante touch assistivo dell’iPhone. Puoi spostarlo in qualsiasi posizione.

La maggior parte dei centri di controllo dispone di funzionalità per screenshot e registrazione. La funzione funziona solo a volte e le tue registrazioni possono danneggiarsi. Alcuni Centri di controllo potrebbero richiedere il download di un registratore dello schermo in-app o l’impostazione di uno esistente come app predefinita all’interno del Centro.

