Samsung Galaxy Z Fold 6: notizie, fughe di notizie, prezzo presunto e finestra di rilascio

Per quanto riguarda i colori, blu scuro, rosa chiaro e argento sembrano essere le tre tonalità previste per quest’anno, con altre potenzialmente in arrivo come esclusive Samsung.com. Abbiamo anche, non sorprende, sentito parlare di un modello nero insieme ad altre tonalità .

Vedremo due modelli Galaxy Z Fold 6 nel 2024?

Abbiamo sentito parlare di due unità Galaxy Z Fold quest’anno, con il modello aggiuntivo che si orienta verso un’opzione economica o verso un mercato di fascia alta e più premium. Oltre ad un’unità Q6 avvistata durante i test – probabilmente quello che abbiamo visto nelle immagini trapelate – è apparso online anche un telefono con nome in codice Q6A.

È qui che entra in gioco la confusione: mentre le voci iniziali lo consideravano un pieghevole entry-level, altri rapporti hanno suggerito che in realtà si tratti di una variante Ultra, probabilmente dotata di una build più premium. Ciò potrebbe includere un telaio in titanio – qualcosa già visto sul Galaxy S24 Ultra – che lo distingue ulteriormente dalla crescente concorrenza pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold 6: software

Cosa porterà One UI quest’anno?

Il software di Samsung ha svolto un ruolo chiave nel garantire ai suoi telefoni pieghevoli un vantaggio sulla concorrenza. L’azienda ha aggiunto diverse funzionalità multitasking innovative a One UI, che aumentano la produttività sfruttando lo schermo pieghevole più grande.

Il Galaxy Z Fold 6 non dovrebbe essere diverso. Presumibilmente verrà lanciato con One UI 6.1.1 basato su Android 14 e racchiuderà diverse funzionalità e ottimizzazioni specifiche per i dispositivi pieghevoli, proprio insieme alla piattaforma Galaxy AI dell’azienda arrivata per la prima volta sulla serie S24 a gennaio. Non è chiaro se arriveranno altre ottimizzazioni, come ad esempio un rivale per il menu multitasking di OnePlus Open.

Samsung Galaxy Z Fold 6: Fotocamere

Praticamente invariato

Se le voci sono fondate, il Galaxy Z Fold 6 non riceverà un importante aggiornamento della fotocamera. Invece, potrebbe utilizzare lo stesso sensore GN3 da 50 MP dello Z Fold 5. Un ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo 3x possono accompagnare la fotocamera principale. Dovrai cercare altrove se desideri un telefono con incredibili capacità di zoom o la migliore fotocamera principale.

Abbiamo sentito voci riguardo al passaggio a un sensore da 200 MP , simile a quello che si trova attualmente nel Galaxy S24 Ultra . Non c’è voluto molto perché quei sospetti venissero smentiti , e la cosa non sorprende. Il Galaxy Z Fold 6 probabilmente non avrà lo spazio necessario per ospitare un obiettivo così grande, cosa che non è vera sul modello di punta più grande e non pieghevole. E come ci aspettavamo, le ultime notizie indicano un sensore quasi invariato rispetto allo scorso anno.

Per ora, non si sa se la fotocamera frontale e quella sotto il display subiranno miglioramenti. Dovresti aspettarti miglioramenti della qualità dell’immagine grazie a un ISP più veloce e miglioramenti dell’elaborazione. E anche se la fotocamera dello Z Fold 6 potrebbe non essere la migliore, dovrebbe fornire prestazioni di imaging impressionanti.

Quando arriverà?

Samsung anticipa di qualche settimana ogni anno il lancio della sua gamma pieghevole. Il Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 sono stati lanciati a fine luglio invece che ad agosto. Il colosso coreano potrebbe attenersi allo stesso lasso di tempo o anticiparlo di un paio di settimane e svelare Z Fold 6 e Flip 6 già nella prima o due settimane di luglio, come abbiamo sentito suggerire . La parola più recente suggerisce un evento del 10 luglio , il che significa che questi telefoni sarebbero sugli scaffali dei negozi ben prima della fine del mese.

Se Samsung rilascia un solo modello Galaxy Z Fold 6, aspettati che costerà più o meno lo stesso dell’anno scorso. Detto questo, considerando che il Galaxy S24 Ultra ha visto un aumento dei prezzi quest’anno, un aumento fino a €2.000 non è fuori discussione. E se quel pieghevole più economico dovesse apparire sul palco di Unpacked, potrebbe costare fino a € 800 , ma ancora una volta, è un grande se.

