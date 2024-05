Dispositivi sempre più tecnologici per giochi sempre più realistici

Se è vero che le tecnologie si evolvono attraverso l’acquisizione di nuove abitudini è vero anche che queste sono influenzate dal progresso tecnologico. In sintesi, tra noi e i dispositivi che utilizziamo c’è un rapporto di reciproca influenza. Ciò si ravvede in modo lampante soprattutto nel mondo dei giochi.

La società tecnologica ha creato giocatori sempre più esigenti, difficili da stupire, ma soprattutto desiderosi di concepire l’esperienza di gioco come una dimensione reale in cui vivere momenti spensierati.

Ed ecco che grazie ad algoritmi sofisticati, software grafici di ultima generazione e la più recente implementazione dell’intelligenza artificiale si giungono a risultati sorprendenti. Sul fronte dei dispositivi i giocatori più tecnologici possono contare su visori, cuffie e altri accessori high tech indossabili, che tengono insieme comodità, design e multifunzionalità.

La tecnologia riesce ad andare oltre, perché con il multiplayer nasce anche un nuovo modo di socializzare, interagendo con gli altri attraverso il gioco stesso. Un esempio concreto di questo è rappresentato da giochi come “Fortnite“, un popolare videogioco che consente a centinaia di giocatori di connettersi contemporaneamente e competere in un vasto mondo virtuale: i giocatori possono formare squadre, costruire strutture, combattere contro avversari e comunicare in tempo reale tramite chat vocale o testuale. Questa interazione costante non solo arricchisce l’esperienza di gioco, ma crea anche una comunità globale di giocatori che collaborano e competono tra loro.

L’immersività è garantita invece dalla capacità delle tecnologie di rendere sempre più verosimile gli ambienti, la percezione degli spazi in cui si sviluppa il gioco e persino i dialoghi con i personaggi. I progressi più tecnici interessano però anche la sonorità, gli effetti speciali e i movimenti fisici.

Oltre la realtà aumentata, c’è l’intelligenza artificiale che consente agli sviluppatori di creare infinite situazioni, che si traducono in esperienze di gioco personalizzate in base alle scelte singole di ogni soggetto.

La situazione non è dissimile se volgiamo lo sguardo all’intrattenimento in rete e in particolar modo alle roulette live che devono il loro carattere invitante a molteplici fattori. Le chat dal vivo, la possibilità di seguire step by step la rotazione della pallina e la qualità visiva data dall’alta definizione sono di grande appeal per chi cede alla tentazione di giocare al tavolo verde.

Un altro fattore che sembra destinato ad essere ancora più determinante nel futuro prossimo è quello che riguarda i nuovi strumenti di pagamento, che anticipano l’avvio di nuovi modelli di business. Si parla, infatti, di crypto gaming proprio in riferimento alla possibilità di guadagnare criptovalute giocando.

La storia ci insegna insomma che ogni piccolo o grande passo raggiunto sul fronte tecnico di riflesso colpisce anche il mondo dei giochi. La speranza è che lo faccia sempre in vista di un reale miglioramento.