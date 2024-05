5 motivi per utilizzare l’app ChatGPT di OpenAI per Mac

Il 13 maggio, OpenAI durante il suo aggiornamento primaverile ha annunciato che avrebbe rilasciato un’app desktop ChatGPT per Mac nelle “prossime settimane” e ha affermato che prima di un lancio più ampio aveva iniziato a distribuire l’app ad alcuni abbonati ChatGPT Plus.

Dopo aver testato l’app per alcuni giorni, abbiamo pensato che valesse la pena condividere alcuni motivi per cui gli utenti di ChatGPT potrebbero trovare l’app per Mac un’utile aggiunta al loro flusso di lavoro assistito dall’intelligenza artificiale.

Accedi al launcher ChatGPT

Da qualche tempo è possibile utilizzare il chatbot di OpenAI su iPhone tramite l’app iOS ufficiale ChatGPT , ma la maggior parte degli utenti desktop si affida alla visita del sito Web in un browser. Grazie a ChatGPT per Mac, le cose sembrano molto più integrate. Utilizzando la scorciatoia da tastiera Opzione + Spazio, puoi richiamare immediatamente il Launcher dell’app e chiedere all’intelligenza artificiale conversazionale di aiutarti con alcune attività o progetti, ma puoi anche accedere rapidamente a molte altre funzionalità chiave.

La piccola finestra che appare sul desktop è simile a quando richiami Spotlight (Comando + Spazio) in macOS: fluttua sopra qualsiasi finestra o app che hai aperto ed è altrettanto comoda. Un pulsante a forma di graffetta ti consente di includere un file o una foto per cui potresti voler ricevere aiuto e l’aggiunta di un allegato lo invia a ChatGPT dove puoi porre domande di follow-up in una finestra dell’app dedicata.

Fai uno screenshot

Facendo clic sull’icona della graffetta vengono visualizzate anche alcune utili opzioni aggiuntive, come la possibilità di acquisire uno screenshot di qualsiasi finestra dell’app aperta (anche se è fuori schermo) o dell’intero desktop ed interrogarlo con ChatGPT. Ad esempio, abbiamo richiesto uno screenshot di un recente articolo di MacRumors relativo ai 10 migliori album di tutti i tempi di Apple Music e abbiamo chiesto a ChatGPT di fornire un riepilogo delle recensioni dei critici più importanti per ciascun album, cosa che ha debitamente fatto.

In un’altra occasione, abbiamo chiesto a ChatGPT di estrarre il testo da un menu di selezione a discesa sul sito Web di Apple e di formattarlo in HTML come un elenco non ordinato, cosa che ha fatto in pochi secondi. Dalla correzione di un documento aperto all’ottenimento di assistenza per la risoluzione dei problemi, è facile immaginare tutti i tipi di scenari in cui questa funzionalità potrebbe aiutare a risparmiare tempo e migliorare la produttività.

Al momento, non è possibile interrogare direttamente ChatGPT su ciò che viene mostrato sullo schermo del tuo Mac, ma OpenAI afferma che questa funzionalità sarà disponibile in un aggiornamento futuro.

Fare una foto

“Scatta una foto” è un’altra opzione a cui puoi accedere tramite il pulsante graffetta. Facendo clic su di esso viene automaticamente visualizzato l’output corrente della fotocamera FaceTime del tuo Mac o di una webcam collegata.

Questo è utile se vuoi semplicemente tenere davanti al tuo Mac un oggetto che desideri interrogare. Tuttavia, puoi anche selezionare la fotocamera del tuo ‌iPhone‌ vicino, che ti dà più libertà di muoverti e allineare con maggiore attenzione il soggetto della tua foto.

L’unico problema in questo momento è che il pulsante di scatto rimane sul feed della fotocamera sullo schermo del tuo Mac, invece di passare al tuo ‌iPhone‌. Questa è probabilmente una svista che OpenAI correggerà presto.

Personalizza ChatGPT

Nelle impostazioni dell’app (a cui si accede tramite ChatPGT ➝ Impostazioni… nella barra dei menu quando la finestra principale dell’app è attiva) sono presenti diverse opzioni che ti consentono di personalizzare il funzionamento di ChatGPT. Puoi controllare se OpenAI utilizza o meno i tuoi contenuti per addestrare i suoi modelli, nonché modificare la scorciatoia da tastiera del launcher desktop e abilitare/disabilitare le funzionalità GPT tra cui la navigazione web, il generatore di immagini DALL·E e l’interprete di codice.

Puoi anche aggiungere istruzioni personalizzate che influenzano il modo in cui ChatGPT risponde (noto anche come prompt engineering). Quindi puoi rendere le risposte più formali o più casuali o specificare quanto dovrebbero essere lunghe o brevi. Puoi anche personalizzare ChatGPT per cosplayare una determinata professione o personaggio. Se vuoi che risponda come un relatore di tesi accademica, o Samuel L Jackson, ad esempio, puoi specificarlo nelle impostazioni.

La finestra principale dell’app ti consente anche di accedere alla cronologia delle conversazioni e di passare da un GPT personalizzato che hai parcheggiato nella barra laterale. Non solo, puoi scegliere quale versione di ChatGPT desideri interrogare. Ad esempio, l’introduzione del nuovo modello multimodale GPT-4o migliora i tempi di risposta, migliora le capacità di ragionamento e offre una migliore comprensione delle immagini e di altri tipi di contenuti.

Chat vocale

Quando interagisci con ChatGPT nella finestra principale dell’app, sono presenti pulsanti per dettare la tua query o in alternativa avviare una chat vocale bidirezionale con il bot. In teoria sembra fantastico, ma in pratica c’è un ritardo tra le risposte e devi aspettare che ChatGPT smetta di parlare prima di potergli dare una query o un comando di follow-up. Inoltre, non è possibile accedere ad altre funzionalità come scattare una foto tramite voce. Fortunatamente, c’è ancora molto da fare su questo fronte.

All’aggiornamento primaverile di OpenAI, la società ha presentato una demo della nuova funzionalità di conversazione vocale in tempo reale di ChatGPT, che include la possibilità di interrompere il chatbot e reindirizzare la conversazione. Al momento della stesura di questo articolo, l’app ChatGPT per Mac non supporta queste funzionalità, ma OpenAI afferma che dovremmo vederle aggiunte a GPT-4o nelle prossime settimane.

Riassunto

Se sei un utente abituale di ChatGPT su Mac, l’utilizzo dell’app ufficiale di OpenAI dovrebbe essere il tuo metodo preferito per interagire con il chatbot AI. Per una prima versione, il client è sorprendentemente raffinato e il richiamo del Launcher tramite una scorciatoia da tastiera rende l’utilizzo di ChatGPT più rapido e semplice che mai. Offre anche uno sguardo a un possibile futuro in cui ChatGPT sarà completamente integrato con i sistemi operativi Apple.

Tieni presente che l’app ChatGPT per Mac è attualmente disponibile solo per gli abbonati Plus ($ 20 al mese) e finora è stato offerto il download solo a un sottoinsieme limitato di tali utenti. Diremo che ci sono collegamenti per il download dell’app che fluttuano sui social media e che esiste un modo abbastanza affidabile per qualsiasi abbonato Plus di ignorare la lista d’attesa e farlo funzionare. Ma se hai la pazienza di aspettare in fila, OpenAI afferma che l’app ChatGPT per Mac sarà disponibile per gli utenti “in modo più ampio nelle prossime settimane”.

