Il MacBook con display pieghevole avrà effettivamente uno schermo da 18,8 pollici, afferma l’analista

Meno di due ore dopo che l’analista Apple Ming-Chi Kuo aveva dichiarato che un MacBook con uno schermo pieghevole da 18,8 o 20,2 pollici sarebbe stato lanciato nel 2026, l’esperto del settore dei display Ross Young ha affermato che il dispositivo avrà effettivamente uno schermo da 18,8 pollici.

In un post sulla piattaforma di social media X , limitato ai suoi abbonati paganti, Young ha detto che si aspetta che il dispositivo sia dotato di un display da 18,76 pollici invece di uno da 20,25 pollici per “motivi di costo”. In posizione piegata, Kuo ha affermato che un MacBook da 18,8 pollici sarebbe di dimensioni simili a un tradizionale MacBook da 13 o 14 pollici.

Si prevede che un MacBook con schermo pieghevole presenterà un design a tutto schermo con una tastiera virtuale, ma non si sono ancora vociferati i dettagli esatti del design.

Kuo ha affermato che Apple punta a rendere lo schermo pieghevole “il più privo di pieghe possibile” e ha affermato che ciò potrebbe comportare che il dispositivo diventi costoso quasi quanto le cuffie Vision Pro di Apple, che partono da $ 3.499. Ha anche detto che il MacBook con schermo pieghevole sarà dotato del chip M5 di nuova generazione di Apple, che deve ancora essere annunciato.

Sembra che manchi ancora qualche anno per un MacBook con schermo pieghevole e Apple rafforzerà i suoi piani per il dispositivo man mano che il suo lancio si avvicina.

VIA