Mac Mini M4 2024 di Apple: cosa sappiamo

Apple sta lavorando per aggiornare l’intera gamma Mac con i chip della serie M4 e il Mac mini potrebbe ricevere un aggiornamento già alla fine del 2024. Si prevede che Apple salterà il chip M3, passando direttamente da M2 a M4

Questa guida evidenzia tutto ciò che sappiamo finora sull’aggiornamento di ‌Mac mini‌.

Progetto

Apple non ha cambiato il design di ‌Mac mini‌ da molti anni, e non ci sono voci di un aggiornamento del design in arrivo nel 2024. Apple ha reso il ‌Mac mini‌ un po’ più spesso e leggero quando è stato aggiornato nel 2023, e lo stesso design sarà probabilmente sarà utilizzato per il modello 2024.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha dichiarato a gennaio che il “prossimo nuovo ‌Mac mini‌” avrà lo stesso “design del fattore di forma”. Nel 2021, si vociferava che Apple stesse lavorando su un ‌Mac mini‌ con parte superiore in plexiglass e altre modifiche al design, ma quel dispositivo non si è mai materializzato.

Il ‌Mac mini‌ è il computer desktop più piccolo e portatile di Apple, misura 7,75 pollici quadrati e 1,41 pollici di spessore. Il ‌Mac mini‌ è pensato per essere collegato a un display, una tastiera e un mouse autonomi e non viene fornito con tali accessori.

Chip M4

Il ‌Mac mini‌ sarà dotato dei chip M4 e M4 Pro di Apple, con Apple che salterà completamente la linea M3 e passerà da ‌M2‌ a M4.

Apple ha introdotto il chip M4 nell’iPad Pro e il chip è basato su una tecnologia a 3 nanometri di seconda generazione. Rispetto al chip ‌M2‌, il chip M4 offre prestazioni della CPU più veloci del 50% e prestazioni di rendering fino a 4 volte più veloci.

Il chip M4 presenta una CPU a 10 core e una GPU a 10 core. Esiste una variante dell’M4 con una CPU a 9 core, ma è improbabile che Apple la utilizzi nel ‌Mac mini‌, riservandola invece per l’‌iPad Pro‌ e un futuro MacBook Air .

C’è anche un motore neurale a 16 core più avanzato e la GPU supporta il ray tracing con accelerazione hardware, una funzionalità non disponibile con ‌M2‌. Secondo Apple, il Neural Engine nel chip M4 è un “assoluto motore per l’intelligenza artificiale”.

Non conosciamo ancora i dettagli sull’M4 Pro perché il chip non dovrebbe essere rilasciato prima della fine dell’anno.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , il ‌Mac mini‌ verrà aggiornato insieme ai modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici alla fine del 2024 .

Il ‌Mac mini‌ è stato aggiornato l’ultima volta nel gennaio 2023, quindi avrà quasi due anni quando verrà aggiornato. Apple aggiorna spesso il Mac in ottobre o novembre, quindi potremmo vedere il ‌Mac mini‌ M4 in quel lasso di tempo.

VIA