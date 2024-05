Microsoft afferma che il nuovo Surface Pro è più veloce del MacBook Air M3 da 15 pollici

Microsoft punta tutto sull’intelligenza artificiale, introducendo oggi una serie di PC Copilot+ dotati di hardware incentrato sull’intelligenza artificiale. Il nuovo Surface Pro è uno dei primi PC Copilot+, dotato del processore Snapdragon X Elite basato su Arm di Qualcomm.

Microsoft sta già confrontando Surface Pro con il MacBook Air M3 di Apple e, nei materiali di marketing, afferma che Surface Pro ha una potenza di elaborazione e una durata della batteria superiori. Rispetto al ‌MacBook Air‌ da 15 pollici con CPU a 8 core e GPU a 10 core, Surface Pro e altri PC Copilot+ con processori a 12 e 10 core offrono prestazioni multithread sostenute migliori del 58% (sulla base dei benchmark Cinebench).

Per quanto riguarda la durata della batteria, i PC Copilot+ supportano fino a 15 ore di navigazione web o 22 ore di riproduzione video locale. I modelli ‌MacBook Air‌ offrono le stesse 15 ore di navigazione web wireless, ma solo 18 ore di riproduzione video locale.

Secondo The Verge , le dimostrazioni di Microsoft per i media includevano diversi confronti tra Surface Pro e ‌MacBook Air‌, e Surface Pro è risultato il migliore in molti di essi. I PC Windows hanno faticato a tenere il passo con il silicio Apple negli ultimi anni, ma sembra che la tecnologia di Qualcomm stia recuperando terreno.

Surface Pro è un laptop 2 in 1 che esegue Windows e ha un display OLED, proprio come i modelli iPad Pro appena lanciati da Apple . Pesa meno di un chilo, supporta il Wi-Fi 7 e dispone di funzionalità AI avanzate abilitate dall’unità di elaborazione neurale.

Il prezzo di Surface Pro parte da € 1.000, ma la versione con display OLED e chip Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB ha un prezzo a partire da $ 1.500. Microsoft ha presentato oggi anche il Surface Laptop con lo stesso chip Snapdragon X Elite, con un prezzo che parte da € 1.299.

