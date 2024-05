Come individuare le truffe del Marketplace di Facebook

Perché accadono le truffe del Marketplace di Facebook?

Il Marketplace di Facebook consente a chiunque abbia un account Facebook di acquistare, vendere o scambiare beni. Poiché Facebook non verifica i venditori, i truffatori possono pubblicare post come qualcun altro e indurre i clienti ad acquistare articoli falsi o difettosi. A differenza di Amazon, Facebook Marketplace colma il divario tra acquirenti e venditori e li collega tramite Messenger. Rende vulnerabili acquirenti e venditori e li espone ai truffatori.

Le truffe del Marketplace di Facebook possono sembrare convincenti. Ma quando ti accorgi dei segnali di allarme, è facile collegare i punti e individuare i truffatori sulla piattaforma. Ecco come risparmiare tempo e denaro individuando le truffe del Marketplace di Facebook.

Controlla il profilo del venditore

Controlla la pagina delle informazioni del venditore prima di inviargli un messaggio. Se non vedi un’immagine del profilo, un banner immagine o elenchi precedenti del Marketplace, probabilmente il venditore è un falso e sta cercando di truffarti sulla piattaforma.

Prezzo basso su un articolo di alto valore

Un venditore promette un nuovo telefono Android di fascia alta per $ 200? Oppure ti sei imbattuto in un AirPods Max per $ 100, che di solito viene venduto a $ 549? Non innamorarti di articoli costosi elencati con un prezzo basso. Le migliori offerte del Black Friday di Amazon non offrono sconti così elevati su articoli popolari. Riceverai un prodotto contraffatto oppure non lo riceverai.

Tieni d’occhio tali prodotti. Alcuni venditori utilizzano un prezzo basso per attirare la tua attenzione e poi provano a vendere un altro articolo costoso o lo stesso a un prezzo più alto. Il trucco è noto come esca e interruttore.

I venditori ti chiedono di pagare su un’altra piattaforma

Utilizza solo metodi di pagamento affidabili come PayPal o Facebook Checkout per completare l’acquisto. Questi metodi sono garantiti dalla protezione dell’acquisto e riceverai un rimborso se non ricevi un prodotto. Se un venditore insiste nel ricevere pagamenti tramite Venmo, CashApp o criptovalute, è un segnale di allarme. Alcuni venditori promettono uno sconto per l’utilizzo di un’altra piattaforma per i pagamenti. Non cadere in queste trappole.

Gli acquirenti o i venditori chiedono di utilizzare un’altra piattaforma per le conversazioni

Sia gli acquirenti che i venditori dovrebbero attenersi al Marketplace di Facebook per la comunicazione. Se un venditore ti chiede di passare a un’altra app di messaggistica come Telegram o Signal, rifiuta ed evita il truffatore.