L’Amazon Prime Day 2024 si svolgerà dal 16 al 17 luglio

Amazon ha annunciato oggi che il suo evento annuale di saldi Prime Day avrà luogo a partire da martedì 16 luglio e durerà fino a mercoledì 17 luglio. Amazon ha iniziato il Prime Day nel 2015 e dal 2019 l’evento si svolge per due giorni consecutivi ogni estate.

Gli acquirenti possono aspettarsi enormi sconti su una vasta gamma di prodotti, inclusi i dispositivi Apple. Alcune offerte dureranno per l’intera durata dei saldi, ma ci saranno anche offerte lampo che verranno pubblicate ogni 30 minuti e dureranno per periodi selezionati o fino a esaurimento.

Per usufruire di queste offerte Prime Day, dovrai essere un membro di Amazon Prime. Se non lo sei, puoi iscriverti a Prime per partecipare al Prime Day di quest’anno. Una volta terminata la prova gratuita iniziale, l’abbonamento Prime verrà eseguito per $ 14,99 al mese o $ 139 all’anno. Per gli studenti, il prezzo è di 7,49 $ al mese o 69 $ all’anno, con una prova gratuita di sei mesi per i nuovi studenti.

Amazon sta già evidenziando le prime offerte del Prime Day che puoi acquistare ora, settimane prima dell’evento. Per ora, questo include principalmente dispositivi Amazon come Kindle, Echo Dot, Fire TV e altri prodotti a marchio Amazon.

Una volta iniziato il Prime Day, il sito Web di Amazon sarà pieno di offerte lampo su tutto, dai prodotti tecnologici agli elettrodomestici, abbigliamento, giocattoli e molto altro. Tratteremo tutte le migliori offerte che puoi ottenere durante il Prime Day, in particolare su tutti i prodotti Apple che appaiono, quindi assicurati di tenere d’occhio la prima pagina di MacRumors a partire dal 16 luglio.

Gli sconti Prime Day saranno disponibili per i membri Amazon Prime in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Egitto, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Svezia , Turchia, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Regno Unito.

Amazon ha organizzato due eventi Prime Day lo scorso anno, uno a luglio e il secondo a ottobre. Dato che solo ora abbiamo sentito parlare dell’evento di luglio, non sappiamo ancora se il rivenditore ospiterà nuovamente un secondo Prime Day, chiamato “Prime Big Deal Days”, in autunno. Se e quando ciò verrà annunciato, puoi anche aspettarti che copriremo tutte le offerte che verranno fuori.

