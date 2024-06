Novità: iPadOS 18 interromperà il supporto per questi modelli di iPad

iPadOS 18 eliminerà il supporto per i modelli di iPad dotati del chip A10X Fusion, secondo un post pubblicato oggi su X da un account privato con una comprovata esperienza nella condivisione di numeri di build per i prossimi aggiornamenti iOS e iPadOS.

In altre parole, iPadOS 18 eliminerà il supporto per l’iPad Pro da 10,5 pollici e l’iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione. Anche il supporto per l’iPad di sesta generazione, che utilizza il normale chip A10 Fusion, verrà interrotto. Tuttavia, secondo la fonte, iPadOS 18 continuerà a funzionare sull’iPad di settima generazione.

iPadOS 18 sarà quindi compatibile con i seguenti modelli di iPad:

iPad Pro: 2018 e successivi

iPad Air: 2019 e successivi

iPad mini: 2019 e successivi

iPad: 2019 e successivi

Si prevede che Apple annuncerà iPadOS 18 insieme a iOS 18 alla Worldwide Developers Conference, che inizierà il 10 giugno, e l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato a tutti gli utenti con un iPad compatibile a settembre.

Si prevede che Apple introdurrà una serie di funzionalità relative all’intelligenza artificiale, collettivamente soprannominate ” Apple Intelligence “, ma solo gli iPad alimentati da un chip M1 o successivo supporteranno le funzionalità AI sul dispositivo.

Apple prevede inoltre di introdurre un’app Calcolatrice integrata per iPad con iPadOS 18. L’app sarà un’app “universale” in grado di funzionare su iPhone, iPad e macOS, consentendo un aspetto e una funzione simili su tutti e tre i dispositivi. .

Per dare il via alla WWDC 2024, Apple terrà un evento chiave lunedì alle 10:00, ora del Pacifico, per annunciare il nuovo software. Per coloro che non possono guardare lo streaming live o che preferiscono leggere una versione testuale degli annunci, avremo una copertura in diretta sia qui su MacRumors.com che tramite il nostro account MacRumorsLive X (Twitter) , quindi assicuratevi di seguire.

