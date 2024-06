watchOS 11 ottiene il widget Shazam integrato per identificare i brani

L’aggiornamento watchOS 11 che Apple prevede di rilasciare questo autunno offre diversi nuovi widget, incluso un widget Shazam integrato. È stato possibile scaricare Shazam sull’Apple Watch dall’App Store di Apple Watch o accedervi tramite Siri , ma non è stato disponibile tramite la funzione Smart Stack.

Apple prevede di aggiungere un widget Shazam a Smart Stack con l’aggiornamento watchOS 11, rendendo più rapido l’accesso senza ‌Siri‌ o il download di un’app. Puoi accedere allo Smart Stack di Apple Watch ruotando la Digital Crown.

Lo Smart Stack sta migliorando con l’aggiornamento e i widget verranno visualizzati in base all’ora, alla posizione e ad altri fattori, inoltre sono supportate le attività dal vivo per tenere il passo con i giochi sportivi o una corsa in avvicinamento direttamente dal polso.

Insieme a Shazam, altre nuove aggiunte al widget Smart Stack includono avvisi maltempo, Traduzione, Carico di allenamento (una nuova funzionalità di allenamento di watchOS 11), Foto e Distanza. watchOS 11 è attualmente disponibile per gli sviluppatori a scopo di test, con Apple che prevede di rilasciare il software al pubblico questo autunno.

