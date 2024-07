Ecco Google Pixel 9 in ogni colore

Ecco il nuovo Pixel 9 di Google in tutti e quattro i colori: Porcelain, Obsidian, Rose e Green.

Il mese prossimo, Google presenterà la serie Pixel 9 che include questo Pixel 9 oltre a Pixel 9 Pro , Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold . Tutto ciò è ormai trapelato. Quindi abbiamo già una buona idea di cosa aspettarci dall’evento di Google. Si prevede inoltre che Google annuncerà Pixel Watch 3, Pixel Watch 3 XL e Pixel Buds Pro 2 .

Con Pixel 9 possiamo vedere la nuova barra della fotocamera a schermo intero. Quest’anno Google sta cambiando il design della fotocamera dell’intera gamma, anche del Pixel 9 Pro Fold. Sui telefoni a piastra, Google utilizza i lati piatti su tutto, incluso il telefono e i lati della barra della fotocamera, il che gli conferisce un aspetto davvero unico.

Un’altra cosa che noteremo qui è che il Pixel 9 ha i lati opachi e il retro lucido, simile al Pixel 8 dell’anno scorso. È un po’ sorprendente che Google continui a mantenere un retro lucido, visto che anche il Pixel 8a (che costa un paio di centinaia di dollari in meno) sfoggia un retro opaco. Ma con questi colori, ad eccezione dell’ossidiana, il retro lucido non dovrebbe mostrare così tante impronte digitali.

Pixel 9 di Google avrà la minor quantità di RAM quest’anno

Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold fanno un balzo in avanti con ben 16 GB di RAM, promettendo un multitasking più fluido e prestazioni migliorate per gli utenti esperti. Nel frattempo, il Pixel 9 standard non è molto indietro, vantando una rispettabile 12GB di RAM. Ciò segna un aggiornamento significativo rispetto agli 8 GB di Pixel 8, garantendo una reattività più rapida e la capacità di gestire attività ancora più impegnative.

Oltre all’incremento della RAM, l’intera serie Pixel 9 sarà alimentata dal chip Tensor G4 , l’ultimo processore progettato su misura di Google. Uno dei miglioramenti più notevoli del Tensor G4 è il suo modem notevolmente migliorato. Ciò risolve un importante punto dolente per i precedenti proprietari di Pixel, che spesso riscontravano frustranti problemi di connettività. Con il nuovo modem, gli utenti possono aspettarsi velocità dati più elevate e affidabili e un’esperienza complessiva più fluida.

In termini di fotografia, Pixel 9 porta avanti l’eredità di Google in termini di eccezionali prestazioni della fotocamera. Il telefono è dotato di un sensore primario da 50 megapixel, un obiettivo ultrawide da 48 megapixel e una fotocamera frontale da 10,5 megapixel per selfie straordinari. Questa versatile configurazione della fotocamera promette di fornire risultati impressionanti in varie condizioni e scenari di illuminazione.

Per finire, Pixel 9 sfoggia un “Actua Display” da 6,3 pollici, un termine introdotto da Google lo scorso anno per evidenziare i suoi schermi più luminosi. Prevediamo che questo display raggiunga circa 2.000 nit di luminosità di picco, garantendo un’eccellente visibilità anche alla luce diretta del sole.

Con questi aggiornamenti significativi in ​​termini di RAM, potenza di elaborazione, funzionalità della fotocamera e tecnologia di visualizzazione, la serie Google Pixel 9 è pronta a offrire un’esperienza utente avvincente e a consolidare ulteriormente la posizione di Google nel mercato degli smartphone premium.

