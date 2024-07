Esclusivo: Google Pixel Watch 3 ha una luminosità massima di 2.000 nit, una ricarica più veloce del 20% e altro ancora

Grazie ad del materiale promozionale che abbiamo ricevuto da una fonte, ora possiamo dirvi ancora di più su Google Pixel Watch 3 . Comprese alcune delle sue specifiche e altri miglioramenti.

Pixel Watch 3 sarà dotato del display Actua di Google , che porterà la luminosità fino a 2.000 nit di luminosità di picco su entrambi i modelli. Google sta inoltre pubblicizzando una ricarica più veloce del 20% sul modello da 41 mm. Tuttavia, Google non può dire lo stesso per il modello da 45 mm poiché si tratta di un modello nuovo di zecca e non c’è nulla con cui confrontarlo. Sembra che la durata della batteria sia sostanzialmente la stessa. Vanta circa 24 ore di utilizzo con display sempre attivo acceso. Oppure fino a 36 ore con la modalità di risparmio energetico attivata.

Quando si tratta di cosa è incluso nella confezione, non c’è nessuna sorpresa. È la stessa cosa dell’anno scorso, con orologio, cinturino e caricabatterie USB-C. Sembra essere lo stesso caricabatterie del Pixel Watch 2 , che include pin per mantenere l’orologio saldamente sul disco di ricarica. Entrambi i modelli hanno anche una seconda lunghezza per il cinturino, quindi ottieni opzioni piccole e grandi per l’Active Band, che è ciò che è incluso per impostazione predefinita.

Con Pixel Watch 3, Google aggiunge la funzionalità che ti consente di vedere i tuoi campanelli e videocamere Nest direttamente dal tuo polso. Quindi, se stai facendo qualcosa e non puoi prendere in mano il telefono, puoi semplicemente girare il polso e vedere cosa sta succedendo. Che si tratti di qualcuno che consegna un pacco o di qualcuno che passa.

Google include anche un nuovo Morning Brief su Pixel Watch 3, che fornisce ogni mattina un riepilogo dei tuoi parametri di salute e fitness più importanti, incluso il modo in cui hai dormito e il tuo punteggio di recupero per la giornata. Parlando del punteggio di recupero, questo ti consente di sapere come si sente il tuo corpo e cosa puoi fare oggi per evitare un allenamento eccessivo o insufficiente. Google sta inoltre aggiungendo una nuova funzionalità Carico cardiaco, che misura quanto duramente lavora il tuo cuore e fa parte del tuo punteggio di recupero.

Google sta rendendo Pixel Watch 3 un’ottima opzione per i corridori (se dimentichi la durata della batteria), con la possibilità di creare corse personalizzate e accedere ad allenamenti salvati per battere i tuoi record personali. Riceverai anche segnali audio e tattili su quando scattare, rinfrescarti e mantenere il ritmo. Pixel Watch 3 ti aiuterà anche a migliorare la tua forma con approfondimenti su cadenza, falcata e oscillazione verticale.

VIA