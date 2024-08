il video promozionale di Google Pixel Watch 3 mostra le nuove dimensioni più grandi

Dopo averti presentato i video promozionali di Pixel 9 , Pixel 9 Pro (XL) e Pixel 9 Pro Fold, ora possiamo offrirti il ​​video promozionale di Pixel Watch 3. Questa particolare versione è in spagnolo, ma è ancora relativamente facile per vedere cosa Google sta effettivamente evidenziando in questo video.

Come possiamo vedere in questo video, il design non è cambiato molto. Google mantiene la corona nella posizione delle 3. Tuttavia, quest’anno le cornici sembrano notevolmente più piccole. Abbiamo sentito che questa volta sono molto più piccoli. Sembrano particolarmente piccoli sul modello da 45 mm qui.

Google evidenzia le nuove funzionalità per il fitness di Pixel Watch 3

Google sta anche evidenziando alcune nuove funzionalità per il fitness di Pixel Watch 3, come mostrare come puoi battere la tua corsa migliore personale. Fornirà consigli in tempo reale durante la corsa. . Mostra anche nuove funzionalità come Cardio Load. Google mira a renderlo il miglior orologio fitness da caricare ogni giorno.

C’è anche la nuova notifica Morning Brief che ti aiuterà a prepararti per la giornata. Il che dovrebbe includere cose come un “punteggio di reattività” che Fitbit ha da un bel po’ di tempo.

Come abbiamo riportato all’inizio di questa settimana, Pixel Watch 3 manterrà anche quest’anno la sua durata della batteria di 24 ore. Tuttavia, la ricarica è più veloce del 20% (sulla versione da 41 mm, poiché non esisteva un modello precedente da 45 mm che non potesse essere paragonato). Ciò significa che non avrà bisogno di rimanere sul caricabatterie per molto tempo.

Il Google Pixel Watch 3 sarà annunciato il 13 agosto, insieme a una serie di altri dispositivi Pixel di Google. Ciò include Pixel 9 , Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold . Ci aspettiamo anche di vedere i Pixel Buds Pro 2 annunciati durante questo evento.

