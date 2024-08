Il primo iPad pieghevole di Apple potrebbe essere stato ritardato

Numerose fughe di notizie hanno rivelato che Apple sta lavorando su prodotti basati su display pieghevoli . Secondo quanto riferito, la società sta sviluppando un iPad pieghevole e persino un Mac pieghevole . Tuttavia, un nuovo rapporto suggerisce che Apple potrebbe aver ritardato la produzione del primo iPad pieghevole.

Le voci sui primi dispositivi pieghevoli di Apple suggerivano che un iPhone non sarebbe stato tra questi. Prima dell’iPhone pieghevole, l’azienda lancerebbe un prodotto nella sua linea di iPad di successo. Si prevedeva che il colosso di Cupertino iniziasse la produzione in serie dei suoi primi dispositivi pieghevoli alla fine del 2025. Tuttavia, sembra che i tempi inizialmente suggeriti non saranno rispettati. Nel frattempo, la produzione dell’iPhone pieghevole potrebbe iniziare nel 2026.

La produzione del primo iPad pieghevole di Apple avrebbe dovuto iniziare alla fine del 2025; non più

Jeff Pu, un analista di Haitong, ha inviato una nota agli investitori Apple e MacRumors ne ha avuto accesso. Secondo il rapporto , Pu afferma di aver visto alcuni “respingimenti” nello sviluppo del primo iPad pieghevole. La fonte afferma che “pushout” è un termine utilizzato dagli investitori per indicare che una data di rilascio iniziale non verrà più rispettata, per un motivo o per l’altro. Sembra quindi che Apple stia posticipando il rilascio del dispositivo, anche se non vengono spiegate le possibili ragioni dietro a ciò.

Pu è lo stesso analista che aveva indicato la data di inizio della produzione in serie dei primi prodotti pieghevoli dell’azienda. Tuttavia, nonostante il ritardo, si aspetta ancora “una maggiore potenza dei prodotti Apple” entro il 2025. L’analista ritiene che la serie iPhone 17 e il lancio delle migliori funzionalità di Apple Intelligence aiuteranno.

In precedenza, Pu aveva rivelato che il primo dispositivo pieghevole di Apple avrebbe avuto un enorme display da 20,3 pollici. Questo sarebbe il prodotto la cui produzione di massa inizierà alla fine del 2025. Tuttavia, l’analista non era sicuro se si tratterebbe di un iPad pieghevole o di un dispositivo Mac pieghevole. Infine, non esiste ancora una nuova data possibile per avviare la produzione del prodotto. Non è inoltre noto se il potenziale ritardo dell’iPad pieghevole influenzerà anche il calendario dell’iPhone pieghevole.

