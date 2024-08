Pixel 9 Pro Fold ripreso dalla fotocamera: uno sguardo al mondo reale alimenta l’attesa per il lancio

Le fughe di notizie sono state piuttosto violente per la serie Pixel 9 questa settimana e ora stiamo vedendo un altro tipo di fuga di notizie. Ad Android Authority è stata inviata un’immagine di qualcuno che utilizza Pixel 9 Pro Fold , con la custodia ufficiale di Google, in natura. Assomiglia molto a tutte le fughe di notizie (e alle prese in giro del dispositivo da parte di Google), quindi questa è probabilmente una versione quasi finita.

In questa immagine, possiamo vedere che Pixel 9 Pro Fold è appoggiato in una sede di Starbucks a Taiwan. Dato che si tratta di un pieghevole, non sorprende che sia stato riconosciuto in natura, visto che non sono molte le persone che possiedono un pieghevole.

Una cosa che possiamo vedere da questa immagine è che, con la custodia ufficiale, la sporgenza della fotocamera è ora a filo con il retro del telefono. È bello da vedere, dal momento che il modulo della fotocamera ora è un quadrato su un lato del dispositivo, invece di una barra che si estende su tutto il dispositivo come Pixel 9 e Pixel 9 Pro.

Pixel 9 Pro Fold di Google sembra piuttosto sottile, anche in questo caso

Anche con questa custodia del Pixel 9 Pro Fold, il dispositivo sembra piuttosto sottile quando è aperto. Ciò è in qualche modo sorprendente poiché si tratta probabilmente della stessa custodia in silicone che Google ha realizzato negli ultimi anni, ed è piuttosto grossa. Ma sappiamo che questo è molto più sottile del Pixel Fold originale, quindi non vediamo l’ora di vederlo di persona tra circa 11 giorni.

All’inizio di questa settimana, è trapelato il prezzo del Pixel 9 Pro Fold , fissato a € 1.799. Ciò significa che mentre Samsung ha aumentato i suoi prezzi, Google quest’anno mantiene lo stesso prezzo. E’ sicuramente bello da vedere. Sapremo cosa resta, dei dettagli, il 13 agosto, quando Google presenterà ufficialmente la nuova gamma Pixel.

