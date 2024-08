Pixel 9 Pro Fold e Pixel Watch 3 appaiono straordinari negli scatti ad alta risoluzione

Google è a pochi giorni dall’annuncio di Pixel 9 Pro Fold e Pixel Watch 3 , ma se volevi un primo piano di entrambi prima di allora, questi scatti 4K appena trapelati di entrambi i dispositivi sono ad alta risoluzione e mostrano molti dettagli.

Ora entrambi i dispositivi sono trapelati più volte in passato. Tuttavia, questi potrebbero essere solo il miglior aspetto di ognuno di essi. Ci sono anche alcuni scatti del Pixel Watch 3 in particolare che non sono ancora apparsi. Specifico per il nuovo cinturino color Rose con cassa Silver.

Puoi anche dare una buona occhiata ai cinturini Obsidian, Porcelain e Hazel con i loro colori della cassa, che sembrano essere rispettivamente nero opaco, argento e oro. Inoltre, le immagini mostrano quello che sembra essere uno dei nuovi quadranti in arrivo con Pixel Watch 3. C’è un orologio a forma di pillola che si trova al centro circondato da una serie di complicazioni. Le complicazioni nelle immagini riguardano il meteo, la frequenza cardiaca, il conteggio dei passi e altro ancora. Dovresti essere in grado di scambiarli però. Poiché puoi regolare queste cose sul Galaxy Watch 7 che funziona su Wear OS 5 proprio come dovrebbe essere Pixel Watch 3.

Dai un’occhiata a Pixel 9 Pro Fold in 4K

Si tratta più o meno delle stesse immagini del Pixel 9 Pro Fold che abbiamo visto circa due settimane fa. Solo questi sembrano più ad alta risoluzione, quindi sostanzialmente ottieni più dettagli qui. Gli scatti trapelati in precedenza mostrano anche il telefono sia nei colori Obsidian che Porcelain. Queste nuove immagini (per gentile concessione di @MysteryLupin su X) mostrano il telefono solo nell’opzione Obsidian.

Vale anche la pena ribadire che questi sono solo rendering del telefono. Lo stesso tipo di rendering che Google utilizza nel marketing promozionale del dispositivo. Anche se non sono riprese dal vivo, grazie alla loro chiarezza forniscono comunque molti dettagli per il design del telefono. Puoi dare una buona occhiata alla cerniera e all’isola della fotocamera posteriore, e quella che si spera sarà una piega appena percettibile (se non del tutto) sullo schermo interno.

Entrambi i dispositivi dovrebbero essere prenotabili il giorno dell’evento

Sebbene ciò non sia confermato, è consuetudine che Google renda i suoi dispositivi disponibili per il preordine lo stesso giorno in cui vengono annunciati. Quindi, con questo in mente, dovresti essere in grado di preordinarne uno o entrambi il 13 agosto. Se così fosse, tuttavia, i preordini probabilmente non verrebbero pubblicati fino a dopo il keynote.

VIA