Tutto nuovo in iOS 18 Beta 5

Con la quinta beta di iOS 18 uscita oggi, Apple ha aggiunto alcune nuove funzionalità degne di nota, anche se il processo di beta testing è in fase avanzata. Sono stati apportati aggiornamenti al design dell’app Foto e un’opzione Safari completamente nuova, insieme a numerose modifiche minori.

Modifiche all’app Foto

Apple ha risposto al feedback dei tester sull’app ‌Foto‌ e sono state apportate alcune modifiche per semplificare il design. Il carosello che consentiva agli utenti di scorrere diverse raccolte dalla griglia principale di ‌Foto‌ è stato completamente rimosso, rendendo l’app meno confusa e ripetitiva.

L’app ‌Foto‌ ha ancora un design unificato a schermo unico, che si apre alla griglia delle foto dove puoi vedere tutte le tue foto. Con l’aggiornamento, è possibile visualizzare più immagini della griglia contemporaneamente ed è possibile scorrere verso il basso per accedere a Raccolte.

Gli utenti che hanno più album vedranno i propri album più in alto nell’app ‌Foto‌ e i contenuti salvati di recente sono ora integrati nella raccolta Giorni recenti. L’ordine delle raccolte può essere personalizzato, poiché rimangono gli strumenti di personalizzazione. Puoi decidere cosa vuoi vedere nell’app ‌Foto‌ e dove.

Controllo della distrazione in Safari

Apple ha aggiunto una nuova funzionalità di controllo delle distrazioni a Safari, che consente agli utenti iPhone di nascondere elementi di distrazione da una pagina web o un articolo. Le finestre di accesso, i popup delle preferenze sui cookie, gli avvisi GDPR, i banner di iscrizione alle newsletter, i video a riproduzione automatica e altro ancora possono essere nascosti alla vista.

Il controllo delle distrazioni non blocca gli annunci e non nasconde gli elementi dinamici su una pagina, come gli annunci. Puoi utilizzare la funzione per nasconderli temporaneamente, ma quando un annuncio viene aggiornato, viene visualizzato di nuovo. È pensato per elementi di pagina statici.

È possibile accedere al controllo della distrazione dalle impostazioni della pagina Web di Safari. Tocca le impostazioni e quindi scegli l’opzione Nascondi elementi che distraggono. Da lì puoi toccare l’elemento della pagina che desideri nascondere. Il controllo delle distrazioni non si sincronizza e gli elementi della pagina devono essere nascosti separatamente su ciascuno dei tuoi dispositivi. Puoi rivelare qualsiasi cosa nascosta andando nelle impostazioni e toccando Mostra elementi nascosti.

Opzioni della schermata iniziale

Se premi a lungo sulla schermata principale e scegli “Modifica”, è disponibile una nuova opzione “Modifica pagine”. Con questa impostazione, puoi eliminare intere pagine della ‌schermata principale‌ o nasconderle alla vista. Questa è la stessa interfaccia a cui puoi accedere toccando i tre punti nella parte inferiore del display nella modalità di modifica della ‌Schermata Home‌, è solo più chiara con un’etichettatura migliore.

Icone della modalità oscura

Apple ha modificato alcune opzioni della modalità oscura , ridisegnando ancora una volta l’icona di Maps e aggiornando l’ icona Dov’è . L’icona di Maps ora è nera, bianca, grigia e blu, con Apple che elimina gli altri colori, mentre ‌Find My‌ ora ha anelli più evidenti in diverse tonalità di verde.

Ricerca in modalità oscura

Quando cerchi un’app utilizzando l’interfaccia di ricerca, l’icona dell’app ora viene visualizzata correttamente in ‌Modalità oscura‌ quando ‌Modalità oscura‌ è attivata. In precedenza, la ricerca mostrava le icone della modalità luce.

Diverse icone hanno una grafica più grande:

Memo vocale

Cronometro

Modalità aereo

Casa

A distanza

Scorciatoie Opzione Apri app

Calcolatrice

Scansione codice

Lente d’ingrandimento

Portafoglio

Tocca per incassare

Accesso assistito e guidato

Udito, sottotitoli in tempo reale e bilanciamento stereo sinistra-destra

Controllo interruttori, controllo vocale, accesso completo alla tastiera, tocco assistito, mirroring di Apple Watch, controllo dei dispositivi nelle vicinanze e tracciamento oculare.

Quasi tutte le icone di accessibilità visiva

E ci sono diverse modifiche al design:

Il blocco dell’orientamento ora è un lucchetto rosso con una freccia rosa.

La registrazione dello schermo ha un punto interno più piccolo e un punto esterno più spesso. Quando attivato, il cerchio esterno è di un rosso più scuro, il cerchio interno è dello stesso rosso brillante.

Screen Mirroring ha rettangoli di dimensioni diverse, uno più scuro e uno più chiaro.

Cellular Data ora ha quattro barre di segnale invece di un’antenna.

Il blocco dell’orientamento ora ha una freccia grigia invece di una freccia bianca.

Le scorciatoie ora includono una versione in bianco e nero dell’icona Scorciatoie.

Il grafico della batteria che attiva/disattiva la modalità di risparmio energetico mostra una carica inferiore e il contorno della batteria ora è grigio anziché bianco. Quando è acceso, il livello della batteria e il contorno diventano gialli.

L’interruttore Live Speech ha una tastiera bianca e un’onda sonora grigia invece del contrario.

Le sistemazioni per le cuffie ora hanno un’icona a forma di orecchio invece di un’icona a forma di cuffia.

L’interruttore Indicatori di movimento del veicolo ora ha l’icona di un’auto invece che solo punti.

I colori di Smart Invert sono cambiati (principale bianco e stella grigia, invece del contrario).

Apple ha anche rimosso l’impostazione non funzionale Bluetooth Power Toggle apparsa nell’ultima beta.

VIA