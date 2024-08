VisionOS 2 Beta per gli sviluppatori

Apple ha rilasciato oggi agli sviluppatori la quinta beta di un prossimo aggiornamento di visionOS 2 , con la beta in arrivo due settimane dopo la quarta beta .

Gli sviluppatori registrati possono aderire alle beta aprendo l’app Impostazioni sul proprio dispositivo, andando alla sezione Aggiornamento software, toccando l’opzione “Aggiornamenti Beta” e attivando la Beta per sviluppatori. Tieni presente che per scaricare e installare la beta è necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore.

‌visionOS 2‌ è in grado di acquisire informazioni approfondite da foto 2D e trasformarle in foto 3D utilizzando l’apprendimento automatico avanzato. Apple afferma che la funzione ha lo scopo di aggiungere profondità alle foto per rendere i ricordi più coinvolgenti.

Sono disponibili nuovi gesti con le mani per attivare la vista Home e il Centro di controllo, e anche la vista Home è ora personalizzabile con le app che possono essere riorganizzate. La modalità Viaggio ora include il supporto per i treni e i profili utente ospite vengono ora salvati per 30 giorni in modo che gli ospiti non debbano eseguire il processo di configurazione ogni volta che provano le cuffie.

Nel corso dell’anno, Mac Virtual Display supporterà risoluzioni più elevate e display virtuali di dimensioni più grandi, che secondo Apple saranno equivalenti a due monitor 4K affiancati. Con un aggiornamento AirPlay , Vision Pro può fungere da ricevitore ‌AirPlay‌, quindi i contenuti di iPhone , iPad o Mac possono essere condivisi con le cuffie.

L’app Mindfulness può monitorare e rispondere ai modelli di respirazione utilizzando la fotocamera per un’esperienza di meditazione migliorata e Vision Pro supporta mouse Bluetooth con ‌visionOS 2‌.

