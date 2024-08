I mazzi di carte più insoliti

Al giorno d’oggi, i mazzi di carte vengono prodotti in milioni di copie ed edizioni limitate, con designer poco conosciuti e famosi couturier che lavorano alle loro creazioni. Questi mazzi di carte si distinguono dalla massa e provocano un desiderio ardente di ottenere l’ambita scatola tra i fan di 5gringos più ispirati.

Bicycle Eco

Si tratta di un mazzo di carte in stile ecologico. Il mazzo è stato prodotto con carta riciclata, laminato con sostanze naturali a base di amido e per le immagini sono stati utilizzati solo coloranti naturali. La scatola non contiene cellofan.

The Gentleman’s Deck

La vita di un moderno gentiluomo è difficile. Per fortuna, puoi imparare alcuni dei punti più sottili (come ottenere un lustrascarpe perfetto, fare il nodo alla cravatta, fumare un sigaro in modo corretto o assaggiare il whisky) durante una partita di poker con The Gentleman's Deck. Versati un buon whisky, accendi una pipa e ricevi una lezione utile mentre impari la tua mano.

Deck Of Black

Si tratta di un mazzo di carte nere, il cui valore nominale può essere visto solo da una certa angolazione. Sembrerebbe un oggetto indispensabile nel poker, se non fosse che è impossibile vedere non solo le carte dell’avversario ma spesso anche le proprie. Ma il mazzo merita attenzione come regalo o come copia da collezione.

Transparent Cards

Sicuramente tutti coloro che amano giocare hanno sognato almeno una volta di vedere le carte dell'avversario diventare trasparenti per un momento. I designer hanno deciso di realizzare i sogni e hanno creato un mazzo di carte trasparenti. Il taglio è stato accuratamente coperto. Un'ottima opzione da collezione o da viaggio, perché le carte di plastica non si stropicciano.

Breaking Bad

Breaking Bad è stata trasmessa dal canale via cavo americano AMC dal 2008 al 2013. Durante questo periodo, è riuscita a conquistare un esercito di milioni di fan, a vincere 16 Emmy Awards, 2 Golden Globes e circa 30 altri prestigiosi premi, a ottenere un ampio riconoscimento come una delle più grandi serie televisive di tutti i tempi e a entrare nel Guinness dei Primati come la serie con gli ascolti più alti.

Questa fama non poteva non essere sfruttata nel mondo del gioco d’azzardo e, nel 2015, la US Playing Card Company ha pubblicato un mazzo di carte con lo stesso nome. Nel ruolo di denominazioni senior, ci sono i personaggi principali, come Jesse Pinkman, Scarlet White, Gustavo Fring, Hank Schrader e altri. Le carte sono realizzate in tonalità blu.

Club Tattoo

Un mazzo di carte Bicycle, disegnato dai maestri del famoso studio di tatuaggi “Tattoo Club” e dal cantante dei Linkin Park Chester Bennington. Ogni carta ha un disegno artistico unico nello stile di una delle tendenze del tatuaggio, dai classici biker ai sottili motivi giapponesi.

Bicycle Brosmind

“Brosmind è uno studio di design spagnolo di fama mondiale. È stato fondato dai fratelli Juan e Alejandro Mingarro nel 2006. Il loro stile è fresco, ottimista, pieno di fantasia e frizzante di umorismo. L’omonimo mazzo corrisponde allo stile dei designer e su ogni carta c’è uno schizzo umoristico e un po’ folle.

Tim Burton’s Playing Cards

Molti conoscono Tim Burton come regista di talento e caratteristico, ma pochi conoscono il suo lavoro di scrittore di racconti e poesie.

Nel 1997 viene pubblicato il libro “The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories”, i cui personaggi sono diventati un vero e proprio cult. Stick Boy, la ragazza con nove occhi, Jimmy il pinguino spaventoso e il ragazzo con le unghie cavate sono diventati personaggi delle storie di Burton.

Questi personaggi, orribili all’esterno e commoventi all’interno, sono apparsi prima in una serie di brevi cartoni animati di Stainboy e poi su un mazzo di carte personalizzato.

Il ragazzo-mummia, il cui gioco preferito era il sacrificio, è diventato il re di cuori; la regina Pillow, tutta appuntata con gli spilli, è diventata la regina di picche; Stainboy si è rivelato essere l'asso di quadri. Il retro delle carte a strisce bianche e rosse è decorato con un teschio e delle ossa, che soddisferà i giocatori più esigenti.