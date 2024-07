Esclusivo: Samsung apporta un cambiamento radicale con la serie Galaxy S25, non più il modello Plus

I piani di Samsung per la sua prossima serie Galaxy S25 stanno iniziando a prendere forma. Sembra che l’azienda potrebbe abbandonare il modello “Plus” per il 2025. Sappiamo che Samsung sta sviluppando attivamente la serie S25, con lavori già in corso per il Galaxy S25 Ultra. Il nostro database ha rivelato dettagli sui prossimi dispositivi Samsung, rivelando l’esistenza dei normali Galaxy S25 e Galaxy S25 Ultra , ma manca il modello S25+, suggerendo che Samsung abbia effettivamente abbandonato l’S25+.

La serie Galaxy S25 includerà due modelli: Galaxy S25 e S25 Ultra

La serie Galaxy S25 sta ora emergendo. Galaxy S25 è disponibile con il numero di modello SM-S931B/DS nel nostro database IMEI. Galaxy S25 Ultra appare con i numeri di modello SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380, dove “B” sta per Global, “U” per USA e “N” per Corea del Sud. Samsung di solito rilascia tre modelli all’interno della sua gamma Galaxy S dal 2021 : il modello normale , il modello Plus e il modello Ultra .

Tuttavia, i risultati del nostro database rivelano che il 2025 segnerà un allontanamento da questa tradizione. Nel luglio 2023, le fughe di notizie hanno rivelato che Galaxy S24 , Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra erano già noti per far parte della gamma. Secondo le indiscrezioni, la serie Galaxy S24 è stata infatti presentata ufficialmente nel gennaio 2024 con tre modelli. Abbiamo solo due dispositivi della serie Galaxy S25 nel nostro database. Prevediamo che Samsung lancerà la serie Galaxy S25 nel gennaio 2025.

Perché Samsung ha abbandonato il Galaxy S25+?

La decisione di Samsung di abbandonare il modello Plus non è in realtà una grande preoccupazione, poiché i precedenti modelli Plus hanno faticato a soddisfare le aspettative di vendita. Quindi le persone non sono fan del modello Plus. Nel 2020, Samsung ha introdotto il Galaxy S20 e S20+ insieme al Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. In realtà questa strategia sta seguendo una strategia simile nel 2019 con Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note10 e Galaxy Note10+. Samsung presentava 4 modelli ogni anno. Nel 2021, Samsung ha semplificato la sua gamma a soli tre modelli: Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra. Hanno mantenuto l’amata S Pen esclusivamente per il modello Ultra.

L’eliminazione del modello Plus potrebbe anche semplificare la gamma Samsung e ridurre la ridondanza. Negli ultimi anni, la differenza tra Plus e i modelli normali si è ridotta. Le differenze principali riguardano la capacità della batteria e la risoluzione dello schermo. Ad esempio, Galaxy S24 e Galaxy S24+ condividono le stesse specifiche della fotocamera, rendendo il modello Plus meno attraente per la differenza di prezzo. Abbandonare il modello Plus potrebbe anche essere una mossa strategica per spingere più consumatori verso la variante Ultra di fascia alta. Samsung in realtà potrebbe sperare che, eliminando l’opzione Plus, possa invogliare più acquirenti a investire nel modello Ultra ricco di funzionalità.

Funzionalità previste e data di lancio

Sebbene Galaxy S25 non sia ancora stato lanciato, numerosi dettagli sono già emersi online. Il Galaxy S25 normale non presenterà un importante aggiornamento della fotocamera. Si prevede che l’S25 sarà dotato di una fotocamera principale da 50 MP e di una fotocamera per selfie da 12 MP. La fotocamera selfie del Galaxy S25 rimane la stessa di Galaxy S23 e Galaxy S24. Se hai bisogno di una fotocamera migliore, potresti prendere in considerazione l’acquisto di S25 Ultra. S25 Ultra sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo 3x da 50 MP, insieme a un teleobiettivo aggiuntivo 5x da 50 MP.