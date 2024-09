La serie Galaxy S25 potrebbe abbandonare Exynos, si punta all’esclusività di Snapdragon

Secondo un nuovo rapporto, Samsung potrebbe effettivamente abbandonare Exynos SoC per la serie Galaxy S25 per utilizzare esclusivamente Snapdragon 8 Gen 4. Questo rapporto proviene da Hankyung, dalla Cina.

L’intera serie Galaxy S25 dovrebbe abbandonare il SoC Exynos

In base a questo rapporto, tutti e tre gli smartphone Galaxy S25 finiranno per utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 4. Finora si vociferava dell’Exynos 2500, in quanto avrebbe dovuto alimentare i telefoni Galaxy S25 e Galaxy S25+ in alcune regioni.

Bene, se si deve credere a questo rapporto, non sarà così. Il rapporto sostiene che Samsung ha cambiato direzione. Se finisse per essere così, sarebbe diverso da quanto Samsung ha fatto quest’anno.

Il Galaxy S24 e il Galaxy S24+ sono alimentati sia da uno Snapdragon che da un Exynos SoC. Tutto dipende dalla regione in cui si finisce per acquistare ciascun dispositivo. Il Galaxy S24 Ultra utilizza esclusivamente lo Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy SoC.

Ci aspettavamo una configurazione simile per la serie Galaxy S25, ma potrebbe non essere così. Nota che al momento non c’è nulla di definitivo. Prendi questo rapporto con le pinze, ne abbiamo visti parecchi finora.

Lo Snapdragon 8 Gen 4 arriverà a ottobre

Lo Snapdragon 8 Gen 4 arriverà a ottobre . Qualcomm lo ha confermato molto tempo fa al MWC di quest’anno. Si prevede che quel chip porterà notevoli miglioramenti nelle prestazioni AI e GPU, di oltre il 30%.

Non siamo ancora così vicini al lancio della serie Galaxy S25 , quindi le cose potrebbero ancora cambiare. Si prevede che tutti e tre gli smartphone arriveranno a gennaio dell’anno prossimo. Beh, questo se Samsung non cambia il suo ciclo di rilascio, ovviamente

