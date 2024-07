Confermato il design di HONOR Magic V3, miglioramenti alla fotocamera in arrivo

HONOR Magic V3 è stato su tutte le notizie ultimamente. HONOR sta cercando di allargare ancora una volta i confini del design degli smartphone pieghevoli. Il design di HONOR Magic V3 è stato appena confermato e sono stati condivisi anche alcuni dettagli aggiuntivi .

HONOR ha appena rivelato il design di Magic V3 ed è entusiasmante

L’azienda stessa ha confermato il design del telefono e puoi verificarlo nella galleria qui sotto. È ovvio che HONOR mira a rendere il telefono un po’ più simile al Magic6 Pro. Quella fotocamera Oreo sul retro è un chiaro indizio.

Ha un posizionamento della fotocamera simile a Magic6 Pro. Non è nemmeno solo per scopi estetici. HONOR Magic V3 arriverà con un potenziamento della fotocamera, ne parleremo presto. Noterai che questa variante arancione ha accenti dorati e una piastra posteriore in pelle vegana. È difficile negare che sia davvero carino. Questo modello è denominato “arancione scuro”, in base alle informazioni del tipster. Puoi anche guardare il video promozionale ufficiale cliccando qui .

L’azienda ha confermato anche il design Magic Vs3

Vale la pena notare che anche il design di Magic Vs3 è stato condiviso, puoi verificarlo sotto questo paragrafo. Sul retro di questo modello è inclusa una fotocamera diversa, con un diverso posizionamento della fotocamera.

HONOR questa volta mira a offrire miglioramenti alla fotocamera

E le sue fotocamere? Bene, Teme, un informatore, ha condiviso alcune informazioni. La fotocamera principale sarà una fotocamera “Eagle Eye” da 50 megapixel. Il telefono ora includerà anche una fotocamera periscopica, a differenza del suo predecessore. Sarà supportato uno zoom ottico 3,5x.

L’informatore ha detto chiaramente che questa volta “HONOR si concentra anche sul lato della fotocamera”. È fantastico da vedere. Il Magic V2 aveva una buona configurazione della fotocamera, ma non degna di un fiore all’occhiello. A quanto pare, Magic V3 sta cercando di cambiare la situazione.

