HONOR Magic V3 in arrivo sui mercati globali in tre colorazioni

Un noto informatore ha appena confermato che HONOR Magic V3 arriverà sui mercati globali in tre opzioni di colore. Il telefono è stato lanciato in Cina non molto tempo fa in quattro opzioni di colore. Gli utenti globali ne riceveranno tre .

HONOR Magic V3 verrà lanciato sui mercati globali in tre dei nostri colori

I colori che saranno disponibili nei mercati globali sono nero, verde e rosso. A quanto pare, il modello White rimarrà un’esclusiva della Cina. Tieni presente che queste non sono ancora informazioni ufficiali, però. Arsene Lupin è una fonte attendibile, però. In ogni caso, puoi controllare quei tre colori qui sotto.

L’HONOR Magic V3 è riuscito ad attirare molta attenzione, così come il suo predecessore. Perché? Ebbene, HONOR è riuscita ancora una volta ad alzare la posta in termini di design di smartphone pieghevoli.

L’HONOR Magic V3 è ancora più sottile e meno pesante del suo predecessore. Il telefono ha uno spessore di 9,2 o 9,3 mm quando piegato, a seconda del modello. Pesa 226 o 230 grammi, a seconda del modello.

Questo è il pieghevole a libro più sottile e leggero attualmente sul mercato

Ciò lo rende il pieghevole a libro più sottile e leggero attualmente sul mercato. Il Vivo X Fold 3 e lo Xiaomi MIX Fold 4 sono un po’ vicini, ma non del tutto.

Nonostante un profilo così sottile e leggero, HONOR è riuscita a inserire al suo interno una batteria da 5.150 mAh. Quella batteria è persino più grande di quella all’interno del Magic V2 . È molto più grande dell’unità da 4.400 mAh del Galaxy Z Fold 6 .

Il telefono ha anche splendidi display a 120 Hz ed è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, il migliore che Qualcomm ha da offrire. A quanto pare è inclusa anche una configurazione della fotocamera piuttosto capace, anche se dovremo testarla per vedere come si comporta. Il Magic V2 è stato un po’ deludente in questo ambito.

Oltre a tutto ciò, anche la ricarica rapida via cavo e wireless fa parte del quadro. Il telefono supporta la ricarica cablata da 66 W e quella wireless da 50 W. Si prevede che il lancio sui mercati globali avverrà all’IFA 2024 il mese prossimo.

