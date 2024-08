Gurman: MacBook Pro M4, Mac Mini e iMac in arrivo quest’anno

Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, Apple aggiornerà le sue linee MacBook Pro, Mac mini e iMac con il suo ultimo chip M4 entro la fine dell’anno.

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha affermato che Apple si sta preparando ad aggiornare ogni Mac alla nuova generazione di processori in silicio Apple. Dopo il lancio dell’iPad Pro M4 a maggio, Apple continuerà la transizione M4 con i Mac sopra menzionati e la completerà con gli aggiornamenti per MacBook Air, Mac Pro e Mac Studio nel 2025.

Un aspetto interessante dell’ultimo rapporto di Gurman è che mentre la revisione dell’M4 è principalmente focalizzata sul rendere le macchine Apple più potenti – con il motore neurale potenziato del processore M4 per la gestione delle attività di intelligenza artificiale un aggiornamento eccezionale – c’è “almeno un modello Mac che otterrà di più”. cambiamenti drammatici.”

Apple ha affermato che l’iPad Pro ultrasottile del 2024 funge da modello per la sua imminente filosofia di design, con l’azienda che prevede di offrire “i prodotti più sottili e leggeri” in ogni categoria del settore tecnologico. Gurman aveva precedentemente riferito che Apple stava lavorando su una versione più sottile del MacBook Pro.

Al momento non è noto se questi cambiamenti drammatici previsti da Gurman si riferiscano al design dei Mac di Apple o all’aggiunta di una nuova funzionalità come Face ID. “Resta sintonizzato”, ha aggiunto Gurman.

VIA