Sport e social network: i club di calcio con più follower oggi

La classifica dei club di calcio più seguiti sui social è resa nota ogni anno dal CIES, il Centro Internazionale per gli Studi sullo Sport. Ad essere presi in esame sono tutte le principali piattaforme social: da Twitter (recentemente divenuto X) a Instagram, passando per Facebook e TikTok. Oltre a stilare questa speciale classifica, viene fatto anche un confronto con quanto successo negli anni precedenti, riuscendo così a individuare un trend di crescita o meno dell’intero brand. Il club di calcio, infatti, non rappresenta più soltanto un riferimento per questa precisa disciplina sportiva ma è un marchio a 360 gradi. È bene tener presente che questa classifica rispecchia i numeri trovati a giugno, è lecito immaginare una diversità nel caso in cui si vada ora a verificare.

Al primo posto di questa speciale graduatoria si colloca il Real Madrid, per un totale di 410 milioni di followers. Segue a ruota il rivale di sempre in terra spagnola, come dimostrano le quote sulla Liga spagnola e i pronostici, che vedono sempre queste due squadre contendersi il titolo. Il riferimento va perciò al Barcellona, fermo a quota 360 milioni di seguaci.

Al terzo posto si colloca il Manchester United, ben distanziato dalle prime due posizioni però: 216,3 milioni complessivi. Questo nonostante nelle ultime stagioni i Red Devils non abbiano brillato, tanto in Premier League quanto nelle competizioni europee. Subito fuori dal podio, in quarta posizione, si posiziona il Paris Saint-Germain con 184 milioni di followers complessivi. La stella del campionato francese ha acquisito grande visibilità soprattutto di recente, dopo i grandi colpi in attacco (Messi su tutti), anche se non hanno portato al risultato tanto atteso, cioè al trionfo in Europa.

Solo quinta posizione per il Manchester City pigliatutto di Pep Guardiola: dominatrice assoluto della Premier League e consolidata certezza anche in Champions League. I seguaci complessivi dei Citizens sono in tutto 158,4 milioni. Al sesto posto si colloca la prima squadra italiana della classifica, la Juventus, con 155,8 milioni di followers. Anche in questo caso sono state alcune particolari operazioni di mercato a certificare un’impennata di seguito: nel 2018, il post che annunciava l’approdo in bianconero di CR7 è diventato immediatamente il post con più like postato da un calciatore, con oltre 11 milioni di like nelle prime ore.

Settima e ottava posizione sono appannaggio di altri due club di Premier League: è il caso di Liverpool e Chelsea, rispettivamente con 144.5 milioni e 141.7 milioni di seguaci totali. In nona posizione si trova il dominatore della Bundesliga, eccezion fatta per l’annata calcistica appena conclusa: il Bayern Monaco. I followers dei bavaresi sono in tutto 137.1 milioni. Chiude il podio ancora la Premier League, questa volta con l’Arsenal: 102.4 milioni di seguaci.

Dando ora uno sguardo veloce ai club che più sono migliorati rispetto al 2023, l’impatto maggiore si ha su squadre che non fanno parte del calcio europeo. Nello specifico, il riferimento va a all’Inter Miami in MLS e all’Al-Nassr della Saudi Pro League. La formazione statunitense ha aumentato i seguaci di oltre 14 volte rispetto all’anno precedente, tutto grazie all’approdo di Lionel Messi dopo l’addio al PSG. Anche il club saudita ha visto aumentare sensibilmente i seguaci grazie ad un colpo di mercato come CR7, certificando un aumento di oltre 22 milioni di followers.