I potenti smartphone da gioco RedMagic 9S Pro sono ora ufficiali

RedMagic ha appena annunciato due nuovi smartphone , RedMagic 9S Pro e RedMagic 9S Pro+ . Entrambi sono smartphone da gioco dotati di un set di specifiche estremamente potenti e di una serie di funzionalità di gioco, ovviamente.

Prima di arrivare a questo, parliamo prima del design. I due telefoni sembrano uguali e anche le loro specifiche sono abbastanza simili. Le uniche differenze riguardano la RAM, lo spazio di archiviazione, le dimensioni della batteria e la velocità di ricarica.

Sia RedMagic 9S Pro che Pro+ includono una fotocamera sotto il display

Questi due smartphone sono dotati di fotocamera sotto il display e cornici molto sottili. Hanno una forma quadrata e una cornice piatta sui lati… tutto attorno al telefono. I grilletti sulle spalle sono ancora posizionati sul lato destro, così come l’interruttore rosso che accende la ventola e spinge il telefono in modalità di gioco pesante.

I telefoni hanno tre fotocamere sul retro, che sono a filo con la piastra posteriore del telefono. È sempre bello da vedere. Noterai anche che hanno un backplate molto carino, appropriato per uno smartphone da gioco. Tutto questo è abbastanza simile al loro predecessore, però.

Qui è implementato il sistema di raffreddamento avanzato ICE 13.5

Le luci RGB personalizzate fanno ancora una volta parte del pacchetto e il display offre anche l’attenuazione PWM ad alta frequenza a 2.160 Hz.

Lo Snapdragon 8 Gen 3 alimenta questi telefoni, la versione overclockata. RedMagic 9S Pro include 12 GB di RAM LPDDR5X, mentre il modello Pro+ viene fornito con un massimo di 24 GB di RAM LPDDR5X. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 512 GB nel modello normale e fino a 1 TB nel modello Pro+. A proposito, viene utilizzato UFS 4.0.

Qui troverai un display OLED fullHD+ da 6,8 pollici (2480 x 1116), che è piatto. Ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento tattile fino a 960 Hz. È disponibile anche la profondità di colore a 10 bit, così come la gamma di colori DCI-P3 al 100%. La luminosità massima di questo display è di 1.600 nit.

Android 14 è preinstallato su entrambi i telefoni con RedMagic OS 9.5. RedMagic 9S Pro include una batteria da 6.500 mAh e supporta la ricarica da 80 W. Il modello Pro+ viene fornito con una batteria da 5.500 mAh e supporta la ricarica da 165 W. La ricarica wireless non è supportata.

Sono presenti due altoparlanti 1115K e lo stesso vale per il supporto DTS:X Ultra

Entrambi i telefoni hanno doppi altoparlanti 1115K e supporto DTS:X Ultra. Sono inclusi anche tre microfoni e su ciascuno dei due telefoni è presente anche un jack audio. All’interno di ciascuno dei telefoni troverai anche uno scanner ottico per impronte digitali in-display.

Una fotocamera principale da 50 megapixel (sensore GN5 di Samsung) è supportata da una fotocamera ultrawide da 50 megapixel (sensore Samsung JN1). La terza fotocamera sul retro è un’unità macro da 2 megapixel (sensore GigaDevice GC02M1). Nella parte anteriore è inclusa una fotocamera sotto il display da 16 megapixel.

Qui è supportato il 5G, così come il Wi-Fi 6E. Lo stesso vale per Bluetooth 5.4. Entrambi gli smartphone sono dotati anche di due slot per schede nano SIM. Anche l’intelligenza artificiale ha un ruolo da svolgere nel software, poiché migliora alcune funzionalità di gioco dell’azienda e vari altri aspetti del software.