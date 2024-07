Google Pixel Fold 2: notizie, fughe di notizie, prezzo presunto e cosa aspettarsi da Pixel 9 Pro Fold

Google 9 Pro Fold: design e specifiche

Come sarà il prossimo pieghevole di Google?

Una delle prime voci su un successore di Pixel Fold proviene da un aggiornamento dell’app partner Pixel Buds nell’ottobre 2023, che individua un misterioso dispositivo noto come “Cometa”. Nel codice trovato all’interno dell’APK, “Comet” era accoppiato con “Felix”, altrimenti noto come Pixel Fold di prima generazione. Ma a parte questo piccolo accenno, ci sono voluti mesi prima che Pixel 9 Pro Fold iniziasse a prendere forma nelle nostre menti.

Abbiamo avuto il primo assaggio di quello che sarebbe poi diventato il Pixel 9 Pro Fold a febbraio, prefigurando una riprogettazione piuttosto grande. Il nuovo pieghevole avrà un display frontale in stile OnePlus Open, fino alla cerniera e alla sottile cornice laterale. Sarebbe stato un cambiamento enorme di per sé, ma è lungi dall’essere l’unico che ci aspettiamo. Il retro del telefono, almeno secondo questa fuga di notizie, presenta una nuova sporgenza della fotocamera, essendo questo modello il primo dispositivo Pixel dopo il Pixel 5a a essere completamente privo di barra della fotocamera. Insieme a questa foto, abbiamo un paio di brevi informazioni sullo schermo pieghevole, inclusa la mossa di Google verso un ritaglio per la sua fotocamera invece di incorporarla nella cornice superiore, una mossa simile fatta da Samsung nelle sue prime generazioni. La nuova forma significa che il display del 9 Pro Fold sarebbe molto più quadrato di quello che troverai sul Pixel Fold di prima generazione, anche se la mancanza di una cornice laterale lungo lo schermo significa che le custodie potrebbero essere comunque fastidiose da usare.

Le dimensioni dicono davvero tutto. Piegato, il dispositivo misura 155,2 x 77,1 x 10,54 mm, ben lontani dal modello originale. Non solo la nuova forma più alta ovvia, ma l’ingombro ridotto renderebbe Pixel Fold 2 il pieghevole più sottile venduto in Nord America. Da aperto, abbiamo dimensioni di 155,2 x 150,2 x 5,27 mm, ben lontani dal display rettangolare originale del primo Fold.

Gran parte di ciò è stato confermato in un video teaser di luglio che ha evidenziato sia il design hardware di Pixel 9 Pro Fold sia, ovviamente, il fatto che verrà fornito con l’intelligenza artificiale integrata tramite Google Gemini. Google ha anche aggiunto alcune immagini ufficiali del telefono al Google Store , sfoggiando una calda colorazione bianca.

Google Pixel 9 Pro Fold: software

È in arrivo un multitasking migliore?

Un aspetto in cui Google migliorerà sicuramente rispetto al modello di prima generazione è il supporto software. L’azienda sembra impegnata nella sua nuova politica settennale sia per il sistema operativo che per le patch di sicurezza, che consentirebbe a Pixel 9 Pro Fold lanciato nel 2024 di vedere il supporto fino al 2031. Ciò dovrebbe aiutare il prezzo ultra costoso dei pieghevoli a scendere un po’. po’ più facile. Ciò sembra probabile, dato che si prevede che Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL riceveranno sette anni di aggiornamenti software.

Le beta di Android e le anteprime degli sviluppatori hanno rivelato che Google non sta solo prendendo spunto dal playbook di OnePlus sul design, ma sta anche cercando ispirazione nel software dell’azienda. Google sta cercando di aggiungere un modo per trasferire rapidamente le app dal display interno di Pixel Fold allo schermo esterno, proprio come il modo in cui OxygenOS attualmente gestisce le app in questo momento. Sebbene la prima beta per Android QPR4 Beta 1 contenesse stringhe di codice correlate a questo, in realtà non l’abbiamo vista in azione fino al lancio di Android 15 DP2 a marzo . Questa build ti consente di selezionare un’opzione nelle impostazioni per continuare a utilizzare le tue app con uno scorrimento, proprio come fa OnePlus Open.

Google Pixel 9 Pro Fold: fotocamere

Un nuovo bump della fotocamera potrebbe portare sensori migliori?

Pixel Fold ci ha impressionato con le sue fotocamere al momento del lancio, almeno per quanto riguarda i pieghevoli, anche se la nostra recente sparatoria con i telefoni pieghevoli ha dimostrato che Google ha ancora molto spazio per migliorare. Una delle cose migliori del design dell’azienda è la barra della fotocamera, che consente sensori molto più grandi di quelli che potresti trovare sulla serie Galaxy Z Fold di Samsung. Non è ancora chiaro se Google abbia intenzione di aggiornare o modificare i suoi sensori (cosa che non fa spesso, a dire il vero) ma probabilmente vedremo almeno un miglioramento dell’elaborazione, insieme alla consueta disposizione degli strumenti incentrati sull’intelligenza artificiale.

Quando uscirà questa cosa?

Anche se sembrava che Pixel Fold sarebbe arrivato a un prezzo più conveniente rispetto a quello che avevamo visto in precedenza da Samsung negli Stati Uniti, è stato OnePlus che è riuscito a sbaragliare la concorrenza. Il Fold di prima generazione di Google è stato lanciato a 1.800 dollari negli Stati Uniti, lo stesso prezzo del Galaxy Z Fold 4 e del suo successore. Considerando che la serie Pixel 8 ha visto aumenti di prezzo su tutta la linea, è difficile immaginare che Pixel 9 Pro Fold riceva qualsiasi tipo di sconto. Fino a quando non ne sapremo di più, aspettiamoci che il prezzo consigliato arrivi proprio a quel livello di $ 1.800 per un altro anno.

Un aspetto in cui Google potrebbe apportare alcuni grandi miglioramenti è la sua disponibilità. Pixel Fold è stato lanciato solo in quattro regioni: Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone. È ovvio che questo particolare dispositivo è stato inteso come banco di prova per ciò che potrebbe essere un Pixel pieghevole e, mantenendo la portata del lancio limitata, è stato più facile mantenere basse le aspettative. Cerca però una disponibilità più ampia in un modello di seconda generazione, soprattutto nelle regioni in cui altri Pixel sono arrivati ​​da anni. Ciò significa che posti come Australia, Francia, Spagna e Canada potrebbero essere nell’elenco.

VIA