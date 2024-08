Apple licenzia circa 100 dipendenti dei servizi tra Apple Books e News

Come parte di un “cambiamento di priorità”, Apple ha apportato tagli alla sua forza lavoro nella divisione Servizi del vicepresidente senior Eddy Cue, riferisce Bloomberg . Secondo quanto riferito, ai dipendenti colpiti dai tagli è stata concessa una finestra di 60 giorni per assicurarsi un’altra posizione all’interno di Apple prima che il loro licenziamento diventi effettivo.

La portata dei licenziamenti si è estesa oltre un singolo team, con alcuni dipendenti che lavorano in più dipartimenti che avvertono gli effetti a catena dell’apparente sforzo di ottimizzazione dei costi di Apple. I licenziamenti hanno interessato principalmente i team dell’app Apple Books e dell’Apple Bookstore, ma hanno avuto un impatto anche sul team di Apple News, segnando la quarta serie di riduzioni del personale per l’azienda nel 2024.

Secondo il rapporto, i licenziamenti segnalano che Apple Books è diventata meno una priorità per l’azienda, che non la vede come una parte importante della sua gamma di servizi. Tuttavia, si prevede che l’app Libri otterrà nuove funzionalità nel tempo. Per quanto riguarda Apple News, si dice che i licenziamenti siano un’indicazione che è meno al centro dell’attenzione per Apple.

La divisione Servizi è stata un fattore chiave di crescita per l’azienda negli ultimi anni. I servizi rappresentano ora oltre il 22% delle vendite di Apple, un aumento significativo rispetto a meno del 10% di dieci anni fa.

L’importanza del segmento Servizi è stata particolarmente evidente durante i periodi di rallentamento delle vendite di dispositivi, contribuendo a sostenere la performance finanziaria di Apple. Tuttavia, quest’ultima mossa suggerisce che anche le divisioni ad alte prestazioni non sono immuni dagli sforzi di ristrutturazione.

Questi licenziamenti seguono le precedenti riduzioni del personale di Apple quest’anno, inclusa la chiusura del suo ambizioso progetto di auto a guida autonoma e la chiusura di un’iniziativa di display microLED . L’azienda ha anche smantellato una squadra con sede a San Diego .

L’approccio di Apple ai licenziamenti è stato più misurato rispetto ad alcuni dei suoi omologhi della Silicon Valley. Cisco Systems ha annunciato l’intenzione di ridurre il proprio organico di circa il 7%, mentre Intel è pronta a eliminare oltre il 15% della propria forza lavoro. Questi tagli più estesi ad altre aziende tecnologiche sono in gran parte attribuiti al rallentamento della crescita e allo spostamento dell’attenzione verso l’intelligenza artificiale.

VIA