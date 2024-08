Cosa aspettarsi dall’evento “It’s Glowtime” di Apple: iPhone 16, Apple Watch 10 e altro

Finalmente è ufficiale. Apple terrà il suo evento di settembre il 9 settembre 2024, in diretta dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Allora, cosa possiamo aspettarci da questo evento? Il solito.

L’evento di settembre di Apple introduce in genere i nuovi iPhone, i nuovi Apple Watch e talvolta i nuovi AirPod. In questo post, riassumeremo tutto ciò che ci aspettiamo di vedere annunciato da Apple a questo evento tra un paio di settimane. Quindi ecco tutto quello che devi sapere.

Il significato del 9 settembre

Apple raramente organizza eventi il ​​lunedì, a parte i keynote del WWDC . Tornando al 2017, Apple ha tenuto il suo evento iPhone di lunedì esattamente 0 volte. Molto spesso si tiene un martedì nella seconda settimana di settembre, ad eccezione del 2020, quando l’iPhone è stato lanciato effettivamente in ottobre, ma Apple ha comunque organizzato un evento nella seconda settimana di settembre.

Quindi Apple optare per un evento del lunedì quest’anno è un po’ strano. Ma il giorno della settimana non è ciò a cui dovresti prestare attenzione. Ricorda, questo è il decimo anniversario dell’Apple Watch . Il 9 settembre 2014, Apple ha annunciato l’Apple Watch, che all’epoca è stato il primo grande lancio di una nuova categoria di prodotti per Apple in circa 5 anni. Quindi è abbastanza ovvio il motivo per cui Apple ha scelto il 9 settembre 2024 per il lancio di Apple Watch 10.

Apple iPhone serie 16

Ovviamente, l’evento principale di questo evento sarà l’iPhone 16. Anche quest’anno ci aspettiamo quattro modelli da Apple. Si tratta di iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. In realtà si prevede che i modelli Pro guadagnino 0,2 pollici di schermo quest’anno e siano leggermente più grandi. La ragione principale di ciò è che Apple può inserirne di più all’interno del telefono, come sensori della fotocamera più grandi. Ricorda, l’iPhone 15 Pro Max è stato lanciato con la nuova fotocamera a tetraprisma ripiegato che può eseguire lo zoom 5x, mentre il modello Pro normale era bloccato con lo zoom ottico 3x. Tra le cornici ridotte e le nuove fotocamere aggiunte, quest’anno sarà davvero un bel aggiornamento.

Si prevede inoltre che Apple espanderà il pulsante di azione su tutta la gamma iPhone 16. Questo era disponibile solo sui modelli Pro l’anno scorso e si vocifera che avremo anche un secondo pulsante, chiamato pulsante di cattura. Questo sarebbe dedicato al lancio della fotocamera e il motivo è quello di convincere più persone a girare video spaziali che possono essere guardati su Vision Pro.

Per quanto riguarda i prezzi, ci aspettiamo che rimangano gli stessi quest’anno. Ciò porterebbe l’iPhone 16 a $ 799, l’iPhone 16 Plus a $ 899, l’iPhone 16 Pro a $ 999 e l’iPhone 16 Pro Max a $ 1.199. L’anno scorso, Apple ha rimosso il modello da 128 GB dell’iPhone 15 Pro Max, aumentando il prezzo di partenza, ma tecnicamente non aumentando il prezzo in generale. Non sarebbe troppo sorprendente vedere Apple fare lo stesso con l’iPhone 16 Pro, quindi entrambi i modelli Pro partono da 256 GB.

Apple Watch serie 10

Si prevede che anche l’Apple Watch Series 10 avrà un grande successo all’evento “It’s Glowtime” del 9 settembre. Molte voci sostengono che l’Apple Watch Series 10 avrà un aumento significativo delle dimensioni dello schermo rispettivamente a 45 mm e 49 mm. Rendere la dimensione più grande uguale a quella dell’Apple Watch Ultra 2. Altre voci indicano che l’Apple Watch Series 10 sarà più sottile dei suoi predecessori . Il che, considerato l’orologio più grande, non dovrebbe essere troppo difficile da fare, a meno che Apple non aggiunga una batteria più grande – non lo faranno.

Infine, l’Apple Watch Series 10 è destinato a rendere obsoleti tutti i tuoi cinturini precedenti. Apple desidera da tempo cambiare il modo in cui colleghi i cinturini all’orologio, per liberare spazio all’interno dell’orologio. E quest’anno dovrebbero lanciare il nuovo sistema magnetico per l’Apple Watch Serie 10. Ma sembra anche che potrebbe non essere pronto in tempo per la Serie 10 e essere lanciato un po’ più tardi, sulla Serie 11 o successiva.

Apple Ultra 3

Anche l’Apple Watch Ultra di terza generazione sarà presentato a questo evento di settembre e le voci suggeriscono che potremmo finalmente ottenere più opzioni di colore della custodia . Tuttavia, l’anno scorso si vociferava che avremmo ottenuto un’opzione nera , ma la cosa non si è mai concretizzata. A parte questo, l’Apple Watch Ultra 3 non sembra ricevere grandi aggiornamenti quest’anno.

Secondo quanto riferito, Apple ha lavorato su nuovi strumenti sanitari per entrambi i modelli di Apple Watch . Ciò include un misuratore di pressione sanguigna, un sensore di apnea notturna e un monitor del glucosio. Quest’ultimo è qualcosa su cui molte aziende stanno lavorando ma che non sono ancora riuscite a realizzare. Mentre il Galaxy Watch Ultra è già dotato del monitor della pressione sanguigna e del rilevamento dell’apnea notturna.

Apple AirPods4

Apple in genere non aggiorna i propri AirPod ogni anno, tuttavia con l’aggiornamento degli AirPods Pro con USB-C all’inizio di quest’anno, è probabile che gli AirPod normali siano i prossimi a ottenere USB-C. Si prevede che Apple sostituirà gli AirPods 2 e 3 con le nuove opzioni AirPods 4 di fascia media ed entry-level a settembre. Avranno design aggiornati e potenzialmente alcuni nuovi colori. Si prevede che anche gli AirPods 4 di fascia media siano dotati di cancellazione attiva del rumore, attualmente disponibile solo su AirPods Pro.

Come guardare l’evento “It’s Glowtime” di Apple

L’evento iPhone è previsto per il 9 settembre e inizierà alle 10:00 PT. Sarebbero le 13:00 ET per quelli sulla costa orientale e le 19:00 CEST per quelli in Europa. Verrà trasmesso in live streaming su ogni piattaforma immaginabile, incluso YouTube . Puoi anche guardarlo tramite l’app Apple TV e sul sito Web di Apple.

Il keynote dura in genere circa un’ora o un’ora e mezza. È probabile che il video sia preregistrato; abbiamo sentito all’inizio di questa settimana che Apple stava già registrando l’evento. I presenti allo Steve Jobs Theatre potranno provare l’evento al termine del video.

