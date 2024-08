Il Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe avere un nome “Speciale”.

Negli ultimi due mesi abbiamo seguito le voci su quello che potrebbe essere il telefono pieghevole più sottile di Samsung . Potrebbe scontrarsi con telefoni come HONOR Magic V3. Bene, sembra che questo telefono non si chiamerà “Slim”. Piuttosto, potrebbe essere chiamato Galaxy Z Fold Special Edition.

Il Galaxy Z Fold 6 è arrivato sul mercato qualche tempo fa e le persone sembrano generalmente essere soddisfatte del dispositivo. Il fatto è che, ancora una volta, Samsung ha apportato una modesta innovazione alla linea telefonica. Questo ci porta a guardare all’azienda con occhio critico, poiché concorrenti come HONOR hanno dato nuova vita al mercato dei telefoni pieghevoli. Il suo telefono è incredibilmente sottile e raggiunge praticamente l’obiettivo che tutti i produttori di telefoni pieghevoli hanno cercato di raggiungere. L’obiettivo è realizzare un telefono sottile quanto un normale telefono a piastra una volta piegato.

Il Galaxy Z Fold Slim potrebbe essere chiamato l’edizione speciale

Il Galaxy Z Fold 6 vero e proprio è un telefono di bell’aspetto, ma è ancora più spesso. È decisamente più sottile dei vecchi telefoni pieghevoli, ma quando lo tieni in mano, sai che hai in mano un pieghevole.

Tuttavia, stiamo seguendo le fughe di notizie che indicano una nuova versione del telefono che verrà lanciata piuttosto presto. Non avevamo un nome ufficiale per il dispositivo, ma potrebbe avercelo dato Evan Blass . Ha pubblicato un post su X che ha dissipato la voce secondo cui questo telefono si sarebbe chiamato Galaxy Z Fold 6 Slim. Ha anche eliminato le voci secondo cui si chiamerebbe Galaxy Z Fold 6 Ultra.

Poco prima dell’evento Unpacked, circolava la notizia che Samsung stava costruendo una versione Ultra del Galaxy Z Fold 6. Stavamo inseguendo quella notizia insieme alle voci su un’edizione FE.

In fondo al post ha messo “Hola, Galaxy Z Fold Special Edition”. Nel post non viene indicato come Galaxy Z Fold 6 Special Edition (con il numero 6 nel nome). Si chiama semplicemente Z Fold Special Edition. Se è così, allora potrebbe trattarsi di una linea di telefoni separata dal resto degli altri, proprio come il Galaxy Watch Ultra.

Siamo ancora all’oscuro di molti dettagli di questo telefono, quindi dovremo aspettare maggiori informazioni.

VIA