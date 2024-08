Dieta e abitudini del gamer professionista, alla faccia degli stereotipi

Quando si pensa alla vita di un gamer, spesso e volentieri vengono in mente veri e propri stereotipi. Ragazzi che stanno davanti allo schermo ore ed ore, magari in sovrappeso e circondati da energy drink e scatole di pizza vuote. C’è addirittura chi li immagina pallidi e con occhiaie profonde, privi di una vita sociale. Ma vi siete mai chiesti quale sia la verità dietro questi cliché? La realtà, infatti, è ben diversa e potrebbe sorprendervi.

Al contrario di quello che si pensa, il gamer professionista deve seguire uno stile di vita molto sano e disciplinato. Basti pensare che la loro carriera dipende soprattutto dalle loro prestazioni, dove concentrazione e riflessi sono fondamentali per mantenere un livello di rendimento alto. Motivo per cui, trascurare la propria salute fisica e mentale non è un’opzione che i gamer possono prendere in considerazione.

Iniziamo con la dieta. La maggior parte dei professionisti segue dei piani alimentari studiati appositamente per migliorare il livello di focus e l’energia mentale, ricchi di nutrienti che ne favoriscono sia lo sviluppo che il mantenimento. Dunque, via libera per la frutta secca, frutti di bosco, verdure e pesce ricco di omega-3 e non è da sottovalutare l’idratazione, l’acqua è ovviamente la bevanda preferita mentre bevande zuccherate e gassate sono consumate con estrema moderazione o addirittura bandite.

Un altro aspetto fondamentale è l’esercizio fisico, che fa parte della routine quotidiana di quasi ogni gamer professionista. Molti, infatti, si dedicano almeno ad un’ora al giorno di attività motoria, che può variare dalla corsa al sollevamento pesi. C’è invece chi preferisce praticare nuoto o yoga, sport che aiutano non solo a mantenere una buona forma fisica, ma anche a migliorare la circolazione sanguigna, ridurre lo stress e aumentare la produzione di endorfine, tutti fattori che influenzano in modo positivo le prestazioni di gioco.

Anche per i giocatori di poker professionisti valgono questi propositi, probabilmente li immaginate intenti solo a sfidarsi sui migliori siti di poker online per prepararsi ai tornei, ma anche qui la realtà è differente. Anche loro, come i colleghi degli eSports, hanno compreso l’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non per niente, molti giocatori di poker di alto livello praticano tecniche di mindfulness o la meditazione per ridurre i livelli di stress, con l’obiettivo di migliorare la concentrazione e sedersi al tavolo nelle migliori condizioni possibili.

Al contrario di quello che si pensa riguardo all’isolamento di questi professionisti, la maggior parte dei gamer mantiene una vita sociale molto attiva. L’uscita con gli amici, praticare gli hobby preferiti diversi dal videogaming o semplicemente passare del tempo in famiglia, sono attività necessarie che aiutano a mantenere un equilibrio sia mentale che emotivo.

Insomma, la popolarità del mondo del gaming sta prendendo piede e agevola lo sfatare di molti miti. I gamer ormai si possono considerare dei veri e propri atleti digitali, che hanno capito che per eccellere nel loro campo è necessario prendersi cura del proprio corpo e della propria mente in modo olistico. Dunque, la prossima volta che penserete a un gamer professionista, non immaginate un ragazzo trasandato davanti a uno schermo, ma piuttosto un atleta disciplinato e consapevole dell’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato