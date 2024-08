Hegel ha annunciato il nuovo amplificatore integrato di fascia media H400

Se vuoi essere un audiofilo, avrai bisogno di un buon amplificatore. Questi sono cruciali per garantire che tu riceva un segnale sufficientemente potente inviato ai tuoi altoparlanti. Hegel è un’azienda con oltre 30 anni di esperienza al suo attivo. Sviluppa apparecchiature audio di fascia alta, ma l’azienda produce anche dispositivi di fascia media. Hegel ha appena annunciato l’H400 , un amplificatore integrato che ha tutti i fronzoli di cui hai bisogno.

Non è molto utile acquistare altoparlanti di alta qualità se non ottieni la potenza adeguata dalla tua sorgente audio. Un amplificatore di qualità può garantire che l’audio che stai ascoltando sia il miglior audio possibile. Acquistare un buon amplificatore può costarti un sacco di soldi e l’Hegel H400, nonostante la sua classificazione di fascia media, non è esattamente un acquisto economico. Viene a $ 6995. È un prezzo elevato, ma è inferiore ai $ 12.500 dell’ammiraglia Hegel H600 . Anche se l’Hegel H400 non è il migliore offerto dall’azienda, è comunque un dispositivo top di gamma.

Hegel ha annunciato l’amplificatore integrato H400

Questo è il tipo di amplificatore da acquistare se stai cercando di semplificare la tua configurazione audio. Infatti “Streamliner” è il soprannome che Hegel diede a questo dispositivo. Questo è un amplificatore, ma ha anche un DAC. Elimina la necessità di acquistare un DAC separato. Il DAC utilizzato da questo amplificatore è basato su quello presente nel più premium H600, quindi è davvero una buona notizia. È un DAC di alta qualità in grado di fornire un segnale bit-perfect ai tuoi altoparlanti. Inoltre, condivide lo stesso design Dual-Mono dell’H600.

Ora parliamo di potere. L’Hegel H400 è in grado di fornire 250 W di potenza su 8 Ω . Se stai utilizzando una configurazione a bassa potenza, sei comunque fortunato, poiché questo amplificatore è stabile fino a carichi di 2Ω. Inoltre, ha un fattore di smorzamento di 4.000.

Streaming

L’Hegel H400 è un dispositivo di streaming, quindi può essere implementato con i vostri servizi di streaming. Si connetterà a diversi servizi di streaming per fornire l’audio direttamente attraverso gli altoparlanti. Non dovrai collegarlo a un computer o uno smartphone per farlo. Hegel H400 è compatibile con AirPlay, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast™ e UPnP. Questi ti danno solo più opzioni per la musica da ascoltare.

Questo amplificatore è ottimo anche per lo streaming multiroom. Utilizzando servizi come Roon, AirPlay e Google Cast, puoi sincronizzare la tua musica su diversi altoparlanti in stanze diverse. Questo è ottimo se stai organizzando una festa e vuoi musica in ogni stanza.

Ingressi

Non sei affamato di opzioni di input per l’H400. Sono disponibili diverse opzioni di ingresso digitale e analogico. Per le opzioni digitali c’è una porta coassiale, una porta BNC, tre porte ottiche, una porta USB e una porta Ethernet. Per quanto riguarda l’analogico, hai porte XLR e quattro RCA (due a sinistra e due a destra).

Passando alle uscite, sono disponibili opzioni per uscite a livello di linea fisse e variabili. Hai anche uscite dei canali sinistro e destro per i tuoi altoparlanti. C’è solo un’opzione di uscita digitale, ed è coassiale.

Il dispositivo

Per quanto riguarda l’amplificatore stesso, l’Hegel H400 ha due manopole sulla parte anteriore per cambiare la sorgente e regolare il volume. Tra queste manopole, c’è uno schermo di buone dimensioni che mostra gli ingressi e il livello del volume. È uno schermo grande, quindi non avrai problemi a vederlo da lontano.

L’app Hegel Control ti consente di controllare il tuo dispositivo dal tuo telefono. Puoi controllare il volume, controllare la riproduzione multimediale, ascoltare la radio su Internet, ascoltare i podcast e altro ancora. È un’ottima soluzione per avere il pieno controllo dell’amplificatore.

VIA